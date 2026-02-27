Кабмін знає, як посилити енергостійкість України

Уряд визначив основні заходи, які потрібно реалізувати для посилення енергостійкості України, найближчим часом буде готова стратегія на наступну зиму

Глава держави Володимир Зеленський провів нараду з очільницею уряду України Юлією Свириденко. Влада вже готує графік затвердження стратегії на зиму 2026/27, базуючись на досвіді найефективніших громад цього року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис президента України у соцмережі.

За словами Володимира Зеленського, вже підготовлено основні зміни, які потрібно реалізувати, і найближчим часом визначимо стратегію для України на наступну зиму.

«Визначимо стратегію для України на наступну зиму із врахуванням досвіду тих регіонів, тих наших громад, які продемонстрували більшу ефективність цієї зими», – написав президент.

Також під час наради премʼєр-міністерка доповіла про готовність уряду забезпечити вже з 1 березня щорічну індексацію пенсій, додав Зеленський.

Пенсії та страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1%, і загалом підвищення стосуватиметься близько 10 млн українців.

«Наша держава навіть в умовах повномасштабної війни забезпечує індексацію пенсій і всі необхідні соціальні виплати. Готуємо й інші рішення, які підтримають людей та українські громади», – зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, через безперервні атаки російських військ на об’єкти критичної інфраструктури, станом на ранок 27 лютого частина споживачів у прифронтових та прикордонних регіонах залишається без електропостачання. Найскладніша ситуація зберігається у шести областях України.

За даними Міненерго, люди сидять без світла у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях. Там, де дозволяє безпекова ситуація, бригади вже працюють над відновленням.