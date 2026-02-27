Головна Гроші Економіка
Кабмін знає, як посилити енергостійкість України

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Кабмін знає, як посилити енергостійкість України
Керівництво держави визначило послідовність кроків для зміцнення енергетики в кожній області
фото: Офіс президента України

Уряд визначив основні заходи, які потрібно реалізувати для посилення енергостійкості України, найближчим часом буде готова стратегія на наступну зиму

Глава держави Володимир Зеленський провів нараду з очільницею уряду України Юлією Свириденко. Влада вже готує графік затвердження стратегії на зиму 2026/27, базуючись на досвіді найефективніших громад цього року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис президента України у соцмережі. 

За словами Володимира Зеленського, вже підготовлено основні зміни, які потрібно реалізувати, і найближчим часом визначимо стратегію для України на наступну зиму.

«Визначимо стратегію для України на наступну зиму із врахуванням досвіду тих регіонів, тих наших громад, які продемонстрували більшу ефективність цієї зими», – написав президент.

Також під час наради премʼєр-міністерка доповіла про готовність уряду забезпечити вже з 1 березня щорічну індексацію пенсій, додав Зеленський.

Пенсії та страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1%, і загалом підвищення стосуватиметься близько 10 млн українців.

«Наша держава навіть в умовах повномасштабної війни забезпечує індексацію пенсій і всі необхідні соціальні виплати. Готуємо й інші рішення, які підтримають людей та українські громади», – зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, через безперервні атаки російських військ на об’єкти критичної інфраструктури, станом на ранок 27 лютого частина споживачів у прифронтових та прикордонних регіонах залишається без електропостачання. Найскладніша ситуація зберігається у шести областях України. 

За даними Міненерго, люди сидять без світла у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях. Там, де дозволяє безпекова ситуація, бригади вже працюють над відновленням.

Теги: Кабмін енергетика Володимир Зеленський Юлія Свириденко

