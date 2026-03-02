Американські гірки Трампа. Що відбувається з золотом, доларом та гривнею

Найповажніші фінансові експерти – про те, як довго триватиме «золота лихоманка»

Світова турбулентність та геополітична напруга, багато в чому спровоковані «криголамною» політикою американського лідера Дональда Трампа, призвели до зміни орієнтирів у світовій економіці. Долар США, який традиційно був символом стабільності, втрачає привабливість «тихої гавані» для капіталу та інструменту для заощаджень. «Бакс» уступив першість золоту, яке наприкінці січня досягло історичного максимуму– близько $5600 за унцію (для порівняння – історичний максимум у грудні складав «лише» близько $4600 за унцію). Але на цьому рівні золото протрималося лише один день: доки Трамп не назвав кандидатом на посаду голови Федеральної резервної системи Кевіна Варша. Останній є прихильником жорсткої монетарної політики, і ринок сприйняв цю новину як сигнал до майбутнього зміцнення долара.

Вже 30 січня золото впало на понад 10%, що стало найгіршим одноденним падінням з початку 1980-х років. Срібло взагалі обвалилося на третину. Проте тренд на золото як безпечний актив , який розпочався ще минулого року, схоже, не зупинити. Після обвалу жовтий метал оговтався і наразі торгується в районі $5160 за унцію – нижче за рекордні $5600, але набагато вище за $4300, якими починався рік.

Долар також трохи зміцнився у порівнянні з січневими показниками і трохи стабілізувався відносно євро, яке у січні росло відносно долара.

Чого далі очікувати від «американських» гірок на фінансових ринках, яку хитру гру затіяли Сполучені Штати та як почуватиме себе в цьому неспокійному океані гривня «Главкому» розповідає колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран. Також ситуацію коментують головний експерт з макроекономічного аналізу Райффайзен Банку Сергій Колодій, начальник управління казначейства Sense Bank Олександр Куцовський та начальник відділу аналізу міжнародної економіки Департаменту монетарної політики та економічного аналізу Нацбанку Інна Співак.

«Як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло»

Ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран: «Послаблення долара – один з інструментів тиску на ЄС з боку США в торгових переговорах з європейцями»

Які ключові фактори, на ваш погляд, викликали цінове ралі на ринку золота? Наскільки істотний в ньому емоційний фактор?

Коли виникає ралі на будь-якому ринку, емоційний фактор присутній завжди – гарячі гроші, швидкі і слабко обґрунтовані прогнози, стадний інстинкт. Основна причина – бажання США переглянути правила гри на ринку казначейських зобов’язань та ризики торгових війн, які охолоджують світову економіку.

Просто найбільша економіка cвіту за номінальним ВВП хоче вирішити свої проблеми, які накопичувались з 70-х рр. ХХ ст. Це політичне рішення і бажання керівництва США для покращення добробуту своєї країни.

Тобто США власноруч хочуть нашкодити ринку казначейських зобов’язань та ослабити долар?

Не зовсім. У 1960 році американський вчений бельгійського походження Роберт Тріффін зробив спостереження, яке виявилось певною мірою пророцтвом. Якщо країна є емітентом резервної валюти, то попит на цю резервну валюту з боку інших центральних банків призводить до постійної переоцінки такої валюти. Курс резервної валюти утворюється не в результаті міжнародної торгівлі, а частково під впливом бажання іноземних центральних банків мати таку валюту в своїх резервах.

Це виявилось пророцтвом для США. Частка працівників, зайнятих в промисловості в США, з 1960 року впала з 33,68% до 9,67%, а колись позитивне сальдо поточного рахунку перетворилось в хронічно негативне. Адміністрація Трампа вирішила переглянути умови на ринку казначейських зобов’язань саме для центральних банків всіх країн світу. Такі спроби сприяли послабленню долара США і зниженню на ринку казначейських зобов’язань частки інвестицій з КНР. Але для внутрішньої економіки США такі тренди носили більше позитивний характер.

Часто зростання цін на золото прямо пов’язане з послабленням американського долара. Наскільки ця кореляція суттєва в нинішній ситуації?

Послаблення долара – це один з інструментів тиску на ЄС з боку США в торгових переговорах з європейцями, які ускладнились у 2026 році. Сильний євро з часом призведе до послаблення економіки ЄС, і все повернеться на круги своя. В динаміці курсу долара до євро є певна циклічність, оскільки ці ринки залежні один від одного. Тобто долар не може бути вічно слабким до євро, інші резервні валюти грають незначну роль в цьому процесі.

Як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. Зараз в них дуже багато незнятих питань. Треба звернути також увагу, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) хоча і мав змогу опустити свою ставку, але затягував цей процес. Одна з причин таких рішень – вплив різниці в ставках Федеральної резервної системи (ФРС) та ЄЦБ на курс євро до долара США. Сильне євро є проблемою для таких економік як німецька, тому не думаю що ЄЦБ отримує задоволення від сильного євро – якраз навпаки.

Коли варто очікувати стабілізації ситуації та на якому рівні?

Ситуацію буде стабілізовано, як тільки США послаблять торговий тиск та внесуть ясність у те, чи будуть нові правила гри на ринку їхніх казначейських зобов’язань. Треба розуміти, що вічно виходити з ринку казначейських зобов’язань США у ринок золота неможливо і, в принципі, небезпечно. В сучасному світі золото не виконує функцію міри вартості. Ви могли купити золото за $5400, а потім воно обвалилось до $4900. Розрахунки в золоті або в стейблкоїнах, які орієнтовані на золото, в промислових масштабах просто неможливі. Рівень стабілізації цін буде залежати від позиції КНР та стосунків між США та КНР: якщо ми побачимо потепління у відносинах, я думаю, робочим буде діапазон $3-4 тис. за унцію. А от в чому я точно впевнений, що США не будуть вічно перебувати в режимі торгових війн. Цей період завершиться, і ринок стабілізується.

Чи радите ви в цих умовах розглядати золото як інструмент довгострокових інвестицій? Чи краще дочекатися, доки нинішні гірки вирівняються?

Золото є антициклічним довгостроковим інструментом інвестування. Воно цікаво гравцям, у яких горизонт інвестування – 30-50 років. Тому золото користується попитом у центральних банків. Той же Народний банк Китаю купує золото, оскільки формує запас на погані роки для світової економіки. КНР дуже залежить від експорту та торгівлі з США і ЄС. За глобальної кризи їм потрібна буде подушка безпеки на поганий період економічного циклу. І хоча КНР часто приписують «політичні рішення» при виході з долара та купівлі золота, насправді в них є чіткий економічний розрахунок. Однак не всі його розуміють, бо часовий горизонт в них незвично великий для більшості ринків.

Що ви могли б радити українцям як найнадійнішу «гавань» для зберігання заощаджень? Які плюси-мінуси від інвестицій в кожну з них (золото, долар, євро, гривня)?

У минулому році гривня себе показала дуже добре. Якби ще не влаштовували посилення фінансового моніторингу (лімітів на перекази і т.д.), то, думаю, кращої валюти за підсумками 2025 року для заощаджень в банках і в урядових облігаціях для українців б не було. Тому я б радив не забувати про гривню. Що стосується іноземної валюти, то цей портфель має бути диверсифікованим за вашими пріоритетами. Ринки настільки динамічні, що навіть професійні гравці помиляються у прогнозах. Класичними ліками від волатильності є диверсифікація.

Тобто гривня залишається привабливим інструментом для заощаджень навіть за всієї вразливості української економіки?

Я б не назвав нашу економіку вразливою. Нам вдалося побудувати так звану транзитну економіку: ми отримуємо частину коштів від партнерів і відправляємо їх на війну. До речі у РФ немає таких партнерів, хіба що Китай, якій сповідує принципи економічного егоїзму і вже достатньо давно. Практика показала, що за всіх наших проблем ми виявились стійкішими за ворога. Міжнародні резерви НБУ на високому рівні, ставки за депозитами та ОВДП доволі високі. Звісно, війна додає ризиків, але 2025 рік показав, що гривня була більш вигідною для заощаджень.

Чи може поступове знецінення долара прискорити процес зміни валютної структури міжнародних резервів на користь євро в найближчому майбутньому?

Для цього має відбутись велика глобальна економічна криза. У всіх інших випадках долар буде залишатись валютою №1 в світі для торгівлі і, поки йде війна в Європі, його позиції в торгівлі будуть тільки підсилюватись. Щодо світових валютних резервів я можу допустити, що його частка в них буде динамічною, зокрема, через поведінку Китаю. Але не думаю, що протягом року ми побачимо зниження частки євро до рівня менше 50% глобальних ЗВР.

А в українських золото-валютних резервах? Давно тривають розмови про те, що з огляду на євроінтеграцію нам варто поступово зменшувати дчастку долара на користь євро в резервах.

Безумовно, у євро велике майбутнє в Україні. Але розмови про заміну якірної валюти на євро я сприймаю як божевілля. Я розумію чиновників, які зараз більше отримують допомоги від ЄС, ніж від США, і мають певний надлишок євро в резервах, але ж пропонувати ринку, який міцно і давно прив’язаний до долара США, заміну якірної валюти, – недоцільно. Якщо буде таке політичне рішення, то потрібно створювати умови до такого переходу протягом 5-10 років.

Хоча після обмеження судноплавства наша залежність від розрахунків в євро зросла, наш основний сировинний експорт та частина енергетичного імпорту прив’язані до ринків, де ціноутворення відбувається в доларах. Опитайте зернотрейдерів і металургів – чи згодні вони перейти на євро? Для них в цьому плані будуть певні незручності. По мірі того, як ми будемо відходити від сировинного характеру експорту, – ми будемо збільшувати популярність євро в розрахунках. А поки що ситуація така, що при доларі як якірній валюті його послаблення до євро робить нашу продукцію в єврозоні більш дешевою і конкурентоздатною.

Чи має євро потенціал в майбутньому стати «головною світовою валютою»? Або принаймні суттєво посилити позиції як глобальна валюта?

Євро – це міцна, надійна і гарна регіональна валюта, яка має навіть власні валюти-сателіти. Одна з основних переваг євро – це наявність власної платіжної інфраструктури, яка доволі зручна і продумана. Але щоб замістити долар США, потрібно збільшувати частку євро і в торгівлі, і в резервах центральних банків. До заяв із КНР я ставлюсь доволі скептично. Частка юаня в валютних резервах центральних банків зараз 2-3%, тому швидко стати глобальним гравцем в них не вийде. Такі заяви орієнтовані більше на внутрішню аудиторію і мають певний політичний підтекст. Хоча в довгостроковій перспективі (від 10 років) все можливо.

❗️ Що кажуть банкіри

«Зростання ціни на золото та срібло пов’язане, в тому числі, з війною в Україні»

Сергій Колодій, головний експерт з макроекономічного аналізу Райффайзен Банку

Зростання ціни на золото та срібло супроводжує процеси деглобалізації, які ми бачимо в останні роки та які пов’язані, в тому числі, і з війною в Україні. Центральні банки та інвестори збільшили попит на цінні метали, до яких, з огляду на сильну динаміку цін, підключилися і спекулянти. Цілком можливо, що до них в останні місяці долучилися й інвестори в криптовалюти.

Тому підвищена волатильність (коливання вартості – «Главком») золота та срібла не є сюрпризом, адже багато інвесторів, дивлячись на цінову динаміку, очікували на розворот тренду (зниження ціни – «Главком») та шукали сприятливий момент для фіксації прибутків.

Падіння ціни на золото виявилося достатньо сильним, тому не дивно, що вона знову пішла вгору. Економічна політика нової Адміністрації США, «вербальні інтервенції» щодо низьких ставок та ослаблення долара, раціональні очікування зниження ставок в США на тлі їхньої стабільності в ЄС та відносно позитивні новини щодо динаміки ВВП у Єврозоні можуть розглядатися як основні фактори руху EUR/USD до рівня 1,20. Потенціал помірного зростання євро ще є, тому наприкінці року не буде сюрпризом досягнення EUR/USD рівня 1,22.

«Світ перебуває у фазі, де традиційні валюти втрачають звичну довіру»

Олександр Куцовський, начальник управління казначейства Sense Bank

Для інвестора ключове значення має розуміння того, що цінове ралі на ринку золота – не просто спекулятивний сплеск, а поєднання структурних змін та технічної інерції.

Фактори, які зараз рухають ринок:

1. Макроекономічний чинник

Світ перебуває у фазі, де традиційні валюти втрачають звичну довіру як засіб збереження вартості. Інвестори шукають альтернативні варіанти, зокрема зростає інтерес до золота.

Федеральна резервна система США тимчасово взяла паузу та зберігає ставку на рівні 3,50%–3,75%, але ринок очікує, що в другій половині 2026 року ставки почнуть знижуватися.

Великі бюджетні дефіцити у США змушують інвесторів переводити капітал у тверді активи, насамперед у золото.

Будь-яка вразливість долара через політику Трампа щодо тарифів і його заяви щодо слабкості долара автоматично підштовхує золото вгору.

2. Геополітика

Повномасштабна війна в Україні, що призвела до блокування російських активів, напруженість в тихоокеанському регіоні навколо Тайваню, ескалація ситуації в Ірані і погрози США вирішити питання військовим шляхом – все це розхитує геополітичну ситуацію в світі.

Центробанки (особливо Китаю, Індії та країн BRICS) продовжують агресивно заміщувати доларові резерви фізичним золотом. У 2025 році закупівлі досягли рекордних 860+ тонн.

Нові митні тарифи та обмеження глобальної торгівлі створюють умови невизначеності, де золото виступає єдиним нейтральним активом «тихої гавані».

3. Технічний аналіз

Рівень $4 450–4 500 став своєрідною «підлогою» для ціни золота: щоразу, коли ціна знижується до цих значень, з’являється активний попит.

Після стрімкого зростання золото виглядає дещо перегрітим, тому короткострокові зниження на 5–10% є можливими. Водночас ці просідання не змінюють загальної тенденції, адже його швидко викуповують великі інвестори, що підтримує ціну.

Більшість інвестбанків (Goldman Sachs, J.P. Morgan), які є своєрідними орієнтирами на ринку, оновили свої прогнози на кінець 2026 року до рівнів $5,300–$5,400.

4. Нові інвестиційні потоки

Паралельно з вищезазначеними факторами ми бачимо зміну поведінки інвесторів:

Після тривалого відтоку, золото-орієнтовані фонди (ETF) знову бачать приплив капіталу.

Навіть нетипові гравці почали закуповувати золото десятками тонн, що створює додатковий дефіцит на фізичному ринку.

Тож ключовими факторами ралі є слабкість долара і глобальна геополітична невизначеність. Золото більше не просто страхування ризику проти інфляції, це – основний актив у процесі глобальної реструктуризації фінансових резервів.

Прогнози від Нацбанку. «Частка євро в наших резервах зросла до 28%»

Інна Співак, начальник відділу аналізу міжнародної економіки Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ

Що буде з золотом

Під тиском підвищеного попиту протягом усього 2025 – початку 2026 років золото стрімко здорожчало. Вагомими мотивами зростання цього попиту був пошук «безпечної гавані» та бажання диверсифікувати активи у період високої невизначеності та посиленням геополітичних протистоянь.

Волатильність цін на ринку дорогоцінних металів, ймовірно, залишиться підвищеною з огляду на зростання інвестиційного попиту на золото на тлі очікувань щодо монетарної політики ФРС та посилення геополітичної фрагментації.

Загалом міцніший долар США сприяє зниженню цін на золото і навпаки – послаблення долара означає зростання цін на золото. Негативну кореляцію підтверджує і низка досліджень, оскільки золото є «безпечною гаванню» у випадках турбулентності, а інвестори використовують золото для диверсифікації ризиків.

Динаміка цін на золото також пов’язана з геополітичною невизначеністю, зміною очікувань процентних ставок, спекуляціями на біржах та сезонністю попиту. Тобто курс американського долара є важливим, але не єдиним чинником зростання або падіння цін на золото.

Що буде з парою «долар-євро»

У січні волатильність долара на світових фінансових ринках збільшилася через посилення геополітичної напруженості, невизначеність щодо торгової політики США та новин щодо керівництва ФРС.

Подальша динаміка пари євро-долар значною мірою залежить від макроекономічної ситуації та геополітичного позиціонування як США, так і ЄС. Суттєву роль відіграватиме характер монетарної політики ФРС та ЄЦБ.

НБУ враховує курсові коливання пари долар-євро під час ухвалення рішень з монетарної політики. Вони можуть здійснювати різноспрямований вплив на інфляцію, водночас не мають перешкоджати виконанню завдання НБУ привести інфляцію до цілі 5%.

В чому тримати кошти

Національний банк не надає інвестиційних порад. Зазначу лише те, що рішення про зберігання заощаджень варто ухвалювати з урахуванням принципів диверсифікації та особистої схильності до ризику.

НБУ, зі свого боку, докладає зусиль, щоб заощадження в гривні залишалися привабливими. Як результат, попит на гривневі інструменти є. Вкладення населення в строкові гривневі депозити за минулий рік зросли майже на 20%, в гривневі ОВДП – на 67%. Натомість чистий попит населення на валюту був майже в два рази меншим, ніж рік до того.

Чи змінить євро долар

Незмінним завданням НБУ є збереження стійкої ситуації на валютному ринку, незалежно від курсу євро/долар на світовому ринку. Для цього НБУ має достатньо інструментів та ресурсів – міжнародні резерви України перебувають на рекордному рівні.

Що ж стосується структури міжнародних резервів, то в 2025 році частка євро в резервах відчутно зросла – з близько 7% на початку року до майже 28% наприкінці. Передусім це результат з розширення фінансової підтримки з боку ЄС. Так, минулого року уряд отримав багато міжнародної допомоги саме в євро. Цей чинник сприяв тому, що частка євро в структурі резервів мала тенденцію до збільшення.

Водночас варто зауважити, що попри зростання частки євро, більша частина валютних резервів НБУ зберігається в доларах США.

У майбутньому частка євро в міжнародних резервах може зростати на тлі подальшої євроінтеграції та підтримки України з боку ЄС, а також збільшення частки євро в торгових й фінансових операціях України. Це відображатиме зміну макроекономічних фундаментальних показників та операційних потреб, а не політичні процеси.

Павло Вуєць, «Главком»