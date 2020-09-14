Економіка країн Великої двадцятки у другому кварталі обвалилася майже на 7%



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ВВП країн Великої двадцятки у другому кварталі кварталі впав на безпрецедентні 6,9%

Падіння виявилося вищим, ніж у першому кварталі 2009 року, коли економіка скоротилася на 1,6% на піку глобальної фінансової кризи

У другому кварталі 2020 року реальний ВВП країн Великої двадцятки (G20) впав на 6,9% щодо попереднього кварталу.

Про це свідчать дані Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), опубліковані в понеділок, 14 вересня.

Падіння виявилося вищим, ніж у першому кварталі 2009 року, коли економіка скоротилася на 1,6% на піку глобальної фінансової кризи.

При цьому в першому кварталі 2020 року ВВП в країнах G20 знизився на 3,5% в порівнянні із жовтнем-груднем минулого року.

У той же час у країнах, що входять в ОЕСР, економіка скоротилася у квітні-червні на безпрецедентні 10,6% після зниження на 1,9% в попередні три місяці.

Серед членів G20 єдиною державою, що зафіксувала зростання ВВП у другому кварталі, став Китай. Його економіка виросла на 11,5%, що відображає більш ранній початок пандемії в країні і подальше відновлення. Проте найбільш істотний спад ВВП відзначений в Індії – на 25,2%, слідом йде Велика Британія, економіка якої впала на 20,4%.

Значне скорочення економіки було зафіксоване в Мексиці (на 17,1%), ПАР (на 16,4%), Франції (на 13,8%), Італії (на 12,8%), Канаді (на 11,5%), Туреччині (на 11%), Бразилії (на 9,7%), Німеччині (також на 9,7%), США (на 9,1%), Японії (на 7,9%), Австралії (на 7%) і Індонезії (на 6,9%).

У свою чергу в Південній Кореї і Росії зниження ВВП було менш істотним – на 3,2% в обох країнах.

Економіка ЄС у другому кварталі зменшилася на 11,4%, єврозони – на 11,8%.

Нарешті, падіння ВВП в країнах G20 у другому кварталі порівняно з аналогічним періодом 2019 року склало 9,1% після зниження на 1,7% в попередні три місяці. Найбільш істотний спад продемонструвала Індія (на 23,5%), тоді як у Китаї відзначене зростання (на 3,2%).

Як повідомлялося, експерти прогнозують нову економічну кризу.

До слова, Велику Британію назвали найбільш постраждалою від пандемії коронавірусу країною з розвиненою економікою.