Експерти прогнозують нову економічну кризу



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Експерти прогнозують нову економічну кризу

На думку фахівців, світовим країнам буде складно утримати позиції, досягнуті в результаті введення підтримуючих заходів в умовах пандемії

Експерти прогнозують нову економічну кризу найближчим часом.

Про це повідомляє Bloomberg.

На думку фахівців, світовим країнам буде складно утримати позиції, досягнуті в результаті введення підтримуючих заходів в умовах пандемії.

Зокрема, для збереження економіки може знадобитися додаткова фінансова підтримка в той момент, коли держави вирішать відмовитися від цих заходів.

Крім того, залишається ризик другої хвилі захворюваності Covid-19, так як масова вакцинація потребує часу, зазначено в матеріалі.

Також негативний вплив на економіку можуть надати складні відносини США і Китаю, які можуть погіршитися перед листопадовими виборами американського президента.

Експерти вважають, що за економічним підйомом, який спостерігається на даний момент, може настати значний спад.

До слова, Велику Британію назвали найбільш постраждалою від пандемії коронавірусу країною з розвиненою економікою.

Великобританія пережила найбільший спад за всю історію спостережень, ВВП впав у другому кварталі цього року на 20,4 відсотка.

Економіка 37 країн ОЕСР скоротилася в цілому на 9,8 відсотка відносно попередніх трьох місяців, що стало найбільшим падінням за всю історію спостережень.