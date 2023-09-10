Як зміниться ВВП у наступному році? Уряд дав позитивний прогноз

Мінекономіки прогнозує зниження рівня безробіття у поточному році

Уряд розраховує на зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України на 3,5% у 2024 році та на 6,8% – у 2025 році. Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко на форумі Ялтинської європейської стратегії YES 2023.

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За її словами, попри втрату 29,6% ВВП минулого року, Україні вдалося зберегти макрофінансову стабільність, яку забезпечили підтримка партнерів і політичні рішення. Завдяки цьому у 2023 році споживча інфляція сповільниться до 10,6%, а базова інфляція – до 9%.

«Ми прогнозуємо, що в найближчі роки рівень інфляції продовжить сповільнюватись. Всі інституції переглядають прогнози росту ВВП в бік збільшення. Ми, Мінекономіки, очікуємо, що зростання в 2023 році буде ближче до 4%. Це більш оптимістичний прогноз, ніж у Нацбанку, який очікує зростання на рівні 2,9% ВВП», – заявила Свириденко.

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За її словами, у середньостроковій перспективі можна очікувати зростання економіки на рівні 3,5% – у 2024 році та на 6,8% – у 2025 році. Але навіть попри ці оцінки, економіка має більший потенціал для відновлення.

Крім того, Мінекономіки прогнозує, що рівень безробіття цьогоріч знизиться до 19%, а у 2024-2025 роках – до 16,9% і 14,4% відповідно.

Очільниця міністерства зазначила, що перед сезоном великого експорту, який розпочнеться в листопаді з експорту кукурудзи, Україна планує запровадити дві схеми страхування – одну за підтримки уряду та одну за підтримки ЄБРР.

«Я вірю, що нам вдасться покращити експортну логістику – переважно через дельту Дунаю, Румунію та через безпечний коридор до портів Великої Одеси. Цим коридором вже скористались чотири судна, і ми очікуємо ще два кораблі, що прибувають», – розповіла Свириденко.

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Також, за її словами, у наступні чотири роки відбудеться перехід до швидкозростаючої та орієнтованої на майбутнє економіки. Так, у межах плану відновлення України Ukrainian Facility передбачається реалізація масштабних проєктів у галузі «зеленої металургії» та інших екологічно чистих промислових проєктів, які мають посилити інтеграцію України в ЄС та на світові ринки.

Нагадаємо, ВВП України впав на 10,5% в першому кварталі цього року порівняно з тим же періодом 2022 року. Але порівняно з четвертим кварталом 2022 року ВВП зріс на 2,4%.

Як повідомлялося, з початку року готівковий курс гривні зміцнився, а коливання, які зараз є, – сезонні.

До слова, інфляція, яка значно сповільнилася в цьому році, вже створює певні складнощі з виконанням бюджету – і в частині податків, що адмініструються податковою, і в частині митних зборів.