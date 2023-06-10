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Економіка адаптувалася до війни? Уряд заявив про зростання ВВП

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Економіка адаптувалася до війни? Уряд заявив про зростання ВВП
Економіка України адаптується та відновлюється більш швидкими темпами, ніж прогнозувалось раніше
фото з відкритих джерел

Позитивна динаміка ВВП спостерігається другий квартал поспіль

Валовий внутрішній продукт України впав на 10,5% в першому кварталі цього року порівняно з тим же періодом 2022 року. Але порівняно з четвертим кварталом 2022 року ВВП зріс на 2,4%. Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Міністерство заявило, що раніше очікувало падіння ВВП на 14,1% в першому кварталі 2023 року порівняно з тим же періодом 2022 року.

«Такі дані свідчать про те, що економіка України адаптується та відновлюється більш швидкими темпами, ніж прогнозувалось раніше. Вона продовжує працювати та долати виклики війни», – сказала перший віцепрем’єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, сприяє покращенню ситуації, реалізація програм відновлення та підтримки підприємств, які полегшують доступ до фінансових ресурсів, зокрема, програми «Доступні кредити 5-7-9%» та грантових програм під загальною назвою «єРобота», фінансування суттєвих обсягів капітальних видатків на відновлення зруйнованої інфраструктури, житлових та соціальних об’єктів.

«Все це стає можливим в тому числі завдяки міжнародній допомозі, яку надають країни партнери, що в комплексі підживлює стриманий оптимізм у суб’єктів економічної діяльності», – наголосила Свириденко.

Але водночас військова агресія продовжує формувати нові шоки та випробування для українського народу. Спостерігалась затримка роботи зернового коридору, експортери відчували на собі обмежувальні заходи з боку країн сусідів на імпорт та транзит українських сільськогосподарських товарів, до них додаються наразі наслідки терористичного акту – руйнування Каховської ГЕС.

У Міністерстві економіки України зазначили, що у другому кварталі наразі також спостерігається позитивна динаміка ВВП.

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Теги: ВВП економіка Мінекономіки війна Україна

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