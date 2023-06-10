Економіка адаптувалася до війни? Уряд заявив про зростання ВВП
Позитивна динаміка ВВП спостерігається другий квартал поспіль
Валовий внутрішній продукт України впав на 10,5% в першому кварталі цього року порівняно з тим же періодом 2022 року. Але порівняно з четвертим кварталом 2022 року ВВП зріс на 2,4%. Про це повідомляє Міністерство економіки України.
Міністерство заявило, що раніше очікувало падіння ВВП на 14,1% в першому кварталі 2023 року порівняно з тим же періодом 2022 року.
«Такі дані свідчать про те, що економіка України адаптується та відновлюється більш швидкими темпами, ніж прогнозувалось раніше. Вона продовжує працювати та долати виклики війни», – сказала перший віцепрем’єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко.
За її словами, сприяє покращенню ситуації, реалізація програм відновлення та підтримки підприємств, які полегшують доступ до фінансових ресурсів, зокрема, програми «Доступні кредити 5-7-9%» та грантових програм під загальною назвою «єРобота», фінансування суттєвих обсягів капітальних видатків на відновлення зруйнованої інфраструктури, житлових та соціальних об’єктів.
«Все це стає можливим в тому числі завдяки міжнародній допомозі, яку надають країни партнери, що в комплексі підживлює стриманий оптимізм у суб’єктів економічної діяльності», – наголосила Свириденко.
Але водночас військова агресія продовжує формувати нові шоки та випробування для українського народу. Спостерігалась затримка роботи зернового коридору, експортери відчували на собі обмежувальні заходи з боку країн сусідів на імпорт та транзит українських сільськогосподарських товарів, до них додаються наразі наслідки терористичного акту – руйнування Каховської ГЕС.
У Міністерстві економіки України зазначили, що у другому кварталі наразі також спостерігається позитивна динаміка ВВП.
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