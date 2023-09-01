Соратник Зеленського натякає, що для наповнення бюджету потрібна більша інфляція

Інфляція, яка значно сповільнилася в цьому році, вже створює певні складнощі з виконанням бюджету

Гетманцев: «Сума перевиконання бюджету є неспівставною з тими грошима, які нам необхідні»

Інфляція, яка значно сповільнилася в цьому році, вже створює певні складнощі з виконанням бюджету – і в частині податків, що адмініструються податковою, і в частині митних зборів. Про це розповів в інтерв’ю «Главкому» голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев.

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«Якщо по митниці це було помітно трошки раніше, в тому числі через різницю фактичного і прогнозованого курсу, то по податковій спостерігаємо тільки зараз. Водночас ми маємо досить ритмічне, стабільне виконання своїх зобов'язань з відшкодування ПДВ, гострота проблеми з яким знята з порядку денного. Також маємо перевиконання показників податку на прибуток, акцизу, доходи фізичних осіб і наздоганяємо виконання надходжень ПДВ. І це на фоні того, що у нас скасовані перевірки бізнесу», – пояснив голова фінансового комітету Ради.

За словами Гетманцева, Державна податкова служба перевиконує бюджет – за сім місяців поточного року плюс 11 млрд грн до плану на період.

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«Це свідчить, що цей напрям відпрацьовується належним чином як з боку бізнесу, так і з боку фіскальних органів, які припинили багато практик ухилення від оподаткування. Безперечно, є над чим працювати, але тренд є позитивним. Водночас до кінця року ми бачимо певне уповільнення виконання показників бюджету», – каже Гетманцев.

Як зазначив, понад 60% видатків держбюджету спрямовується на безпеку та оборону і ця сума буде збільшуватися від місяця до місяця.

«Видатки на війну, на жаль, схильні до постійного зростання. Тому навіть ця сума перевиконання бюджету є неспівставною з тими грошима, які нам необхідні сьогодні, аби вести війну», – підсумував очільник фінансового комітету Ради.

Нагадаємо, в липні Нацбанк суттєво поліпшив прогноз інфляції на цей рік – з 14,8% до 10,6%.

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Раніше НБУ спрогнозував, якою буде інфляція до кінця року.

До слова, зростання споживчих цін в Україні в червні 2023 року прискорилося до 0,8% з 0,5% у травні та 0,2% у квітні.