Гетманцев пояснив, що буде з курсом гривні восени
Незначне послаблення офіційного курсу гривні наразі не є катастрофою
З початку року готівковий курс гривні зміцнився, а коливання, які зараз є, – сезонні. Про це розповів в інтерв’ю «Главкому» розповів голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев.
За словами Гетманцева, він не вбачає якихось ризиків для жорсткого просідання курсу чи інфляційних процесів.
«Інфляція сповільнюється швидше, ніж планувалось, а значні обсяги зовнішньої допомоги підтримують міжнародні резерви на рекордному рівні», – пояснив розповів голова фінансового комітету Ради.
Також на думку Гетманцева, незначне послаблення офіційного курсу гривні наразі не є катастрофою.
«Це підтримало б експортерів та надходження до бюджету від імпорту. Але, безперечно, регулятору видніше», – сказав голова фінансового комітету Ради.
Нагадаємо, обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у липні 2023 року, становив $322 млн. Це більш ніж удвічі менше, ніж у червні ($638 млн).
Також у Раді зареєстровано законопроєкт №9656 про тимчасове оподаткування надприбутків банків. Додатково пропонується оподаткувати чистий процентний дохід банків за ставкою 5% (+до сплати податку на прибуток підприємств).
До слова, у 2023 році фінансові очікування українців почали зростати, хоча реальні доходи не дотягують до бажаного рівня.
Коментарі — 0