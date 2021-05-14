Прокурори підозрюють підлеглих Кличка у приховуванні 20 млн грн податків на ремонті мостів

Прокурори і фіскали прийшли з обшуками у КП «Київавтошляхміст»

13 травня Київська міська прокуратура спільно з Головним управлінням ДФС у Києві провели обшуки у службових приміщеннях Комунального підприємства по ремонту і утриманню мостів і шляхів Києва «Київавтошляхміст» та в офісних приміщеннях підрядних підприємств в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час проведення робіт з реконструкції та ремонту мостів на суму понад 20 млн грн. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, два приватних товариства упродовж 2019 - 2020 років на замовлення КП «Київавтошляхміст» здійснювали роботи з будівництва та реконструкції мостів у Києві, в тому числі мостів на перетині проспекту Повітрофлотського та проспекту Перемоги в Києві та Індустріального мосту.

При цьому вказані підрядні організації, діючи у змові з службовими особами підприємства, зазначали у фінансовій документації реквізити підприємств із ознаками фіктивності, залучених нібито для виконання субпідрядних робіт, що дозволяло ухилятися від сплати податків у особливо великих розмірах.

13 травня на підставі ухвали суду за адресами проживання організаторів схеми, в офісних приміщеннях вказаних підприємств, у тому числі комунального підприємства, розпочато обшуки з метою відшукання первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 212 КК України.

Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва «Київавтошляхміст» засноване на комунальній власності територіальної громади міста Києва і підпорядковуються Київській міській державній адміністрації.

Як відомо, мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і придушенням місцевого самоврядування, а також особистим тиском на нього.

Радник керівника Офісу президента з антикризових комунікацій Михайло Подоляк відреагував на заяву мера Києва Віталія Кличка про політичний тиск на місцеве самоврядування з боку влади.

У свою чергу прокуратура підбила підсумки масових обшуків у Києві.