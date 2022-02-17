Експерт оцінив, скільки коштуватимуть смартфони від Зеленського

Гаджет, який обіцяють видати безкоштовно усім щепленим людям старше 60 років, може коштувати державі менше $100 за штуку

Анонсовано, що пенсіонери отримають пристрої за вакцинацію

У разі індивідуального замовлення на виробництво смартфонів партією понад 100 тис. штук, одна модель, зроблена під проєкт безкоштовної видачі смартфонів усім вакцинованим українцям старше 60 років, може коштувати до 2-2,5 тис. грн. Таку оцінку надав головний редактор профільного сайту Gagadget.com Сергій Мітяєв, пише ubr.

Він пояснив, що механізм централізованого замовлення смартфонів у виробника з подальшою видачею телефонів до рук пенсіонерам може дозволити виключити з ланцюжка низку додаткових витрат, які зазвичай збільшують собівартість пристроїв.

«Роздрібна ціна враховує ПДВ, націнку дистриб'ютора, оформлення смартфона в органах держрегулювання та інші складові. Якщо прибрати їх, то можна вкластися в 2-2,5 тис. грн», – припустив Мітяєв.

За оцінками голови правління мережі магазинів «Алло» Дмитра Деревицького, мінімальна вартість базового смартфона, який має достатню продуктивність і великий екран, що дає можливість комфортного користування смартфоном для людей похилого віку, становить 3 тис. грн у роздріб.

Як вважає Деревицький, «бабусефони» повинні мати великий екран (з діагоналлю 6,5 дюймів і більше), мати просту навігацію, хороші динаміки та регуляцію звуку, а також спеціальну опцію для зміни розміру шрифту та іконок.

«Згодиться зручна віртуальна клавіатура, щоб набирати повідомлення в месенджерах або пошуковий запит. Для деяких необхідна велика пам'ять пристрою, щоб зберігати фотографії дітей та онуків, а ось оперативної пам'яті достатньо 2 ГБ», – перерахував Деревицький характеристики, важливі для літніх користувачів.

Нагадаємо, видачу смартфонів та ще й із пільговим пакетом послуг анонсував президент Володимир Зеленський під час Diia Summit.

За його словами, програма створена для того, щоб усі люди старше 60 років змогли отримати такий самий доступ до інтернету та технологій, як і молодше покоління.

Згодом міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що запис вакцинованих людей віком від 60 років на отримання смартфона розпочнеться у квітні 2022 року.

Читайте також:





