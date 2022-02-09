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    Думки вголос

    Звідки у Зеленського гроші на смартфони для пенсіонерів?

    У суспільства виникає безліч питань до&nbsp;&laquo;смартфон&raquo;-ініціативи президента&nbsp; - Звідки у Зеленського гроші на смартфони для пенсіонерів?
    У суспільства виникає безліч питань до «смартфон»-ініціативи президента 
    фото з відкритих джерел

    Станом на перше лютого на кореспондетському рахунку в казначействі було 34 млрд грн

    Пенсіонерам витратити тисячу гривень можна тільки на ліки, у жодному разі не можна на їжу, не можна на комуналку, не можна на одяг.

    А президент хоче приблизно на 500 – 800 млн доларів закупити смартфони.

    Ще раз, старим не можна купити їжу, не можна купити одяг, не можна заплатити комуналку. А президент хоче півмільярда доларів витратити на смартфони.

    І це при тому, що зараз країна взагалі не може виходити позичати через складну політичну ситуацію. Ринок капіталу країни закритий. Мінфін сьогодні на аукцоні залучив лише два млрд грн. Причому 80% цієї суми, короткі позики, строком всього три місяці.

    А 17 лютого треба буде погасити ОВДП на 350 млн євро.

    І 23 лютого – на 18 мільярдів гривень!!!

    На початку місяця вже погасили на 11 млрд грн ОВДП, +370 млн доларів!!!!, натомість майже нічого не залучили. На коррахунках зараз сумно.

    Станом на перше лютого на кореспондетському рахунку в казначействі було 34 млрд грн.

    2 лютого було погашення на 11 млрд грн.

    23 лютого чекає погашення ще на 18 млрд. Разом – 29 млрд. Зайняти змогли лише два млрд. Разом все сумно.

    А ще два великі валютні погашення 370 млн дол і 350 млн євро.

    Коротше весело. І тут чомусь на думку відразу лізе рішення про скорочення терміну ізоляції до 5 днів. Лікарняний після 5 днів починає оплачувати соц. страх, до 5 днів оплачує підприємство. Якось так гарно виходить знизити навантаження на соцстрах, і всіх вигнати заздалегідь на роботу.

    Г-геніально.

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    Джерело: блог Євген Істребіна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Мінфін президент ліки смартфон
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    Звідки у Зеленського гроші на смартфони для пенсіонерів?