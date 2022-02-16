Президентські рейтинги: розрив між Зеленським та Порошенком скоротився

Лідерами президентських рейтингів як і раніще залишаються Володимир Зеленський та Петро Порошенко

За чинного президента наразі готові віддати свої голоси менш ніж 20% серед усіх учасників опитування

Якби вибори президента України відбувалися на початку лютого, найбільшу підтримку на них отримав би Володимир Зеленський. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 5-13 лютого 2022 року.

За чинного президента наразі готові віддати свої голоси 19,1% серед усіх респондентів і 25,1% серед тих, хто визначився з вибором. На другому місці – Петро Порошенко з показниками 16,6% серед усіх респондентів і 21,8% серед тих, хто визначився з вибором. Автори дослідження наголошують, що оскільки різниця в підтримці кандидатів перевищує похибку, формально В. Зеленський перебуває на першому місці, а Порошенко – на другому. До трійки лідерів також входить Юлія Тимошенко (відповідно, 8,9% і 11,8%).

Джерело: www.kiis.com.ua

Далі йдуть Юрій Бойко (6,3% і 8,3%), Дмитро Разумков (5,5% і 7,2%), Євген Мураєв (4,9% і 6,5%), Ігор Смешко (4,6% і 6,1%), Володимир Гройсман (3,6% і 4,8%), Олег Ляшко (3% і 3,9%). Інші кандидати мають нижчу підтримку.

Порівняно з груднем 2021 року лише у випадку Юрія Бойка простежується статистично значуще (понад похибку) зростання рейтингу.

Крім цього фахівці КМІС звертають увагу увагу на скорочення розриву між Зеленським і Порошенком – якщо в грудні різниця становилася 7,4% (серед тих, хто визначився з вибором), то зараз – 3,3%.

Врто нагадати, що за результатами незодвнього дослідження Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, наразі Зеленський випереджає Порошенка всього на 1%.

Також нагадаємо, що, на думку директора КМІС Володимира Паніотто, історія зі «справою Порошенка» тільки підвищила його рейтинги.

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