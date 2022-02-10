«Це – афера». Літні люди розказали Зеленському, що думають про «єБабусю»

Смартфон від президента – кожному пенсіонеру? Пересічні українці розказали, чи готові вакцинуватися за смартфон

Кожному пенсіонеру по смартфону за вакцинацію від Covid-19. З такою гучною заявою виступив президент Володимир Зеленський під час Diia Sаmmit 8 лютого. Як бонус – пільговий тариф для користування мобільним інтернетом. Запуск програми заплановано на весну 2022 року, проте подробиці програми чиновники поки що не розголошують.

В Україні проживає близько 8 млн пенсіонерів. Простий підрахунок показує, що навіть якщо кожен з них зважиться на вакцинацію і отримає бюджетну модель смартфону, яка коштує близько 2500 грн, то для реалізації цієї програми вже знадобиться близько 20 млрд грн. У соцмережах ініціативу долучити літніх людей до цифровізації жартому називають «єБабуся», за аналогією із сервісом «єПідтримка», запровадженого раніше для виплат по 1000 грн за вакцинацію. Таку ж назву для цього проєкту запропонували й автори ідеї, які проводять опитування в «Дії».

Як ставляться самі пенсіонери до нової ініціативи? «Главком» поцікавився, чи готові літні люди вакцинуватися за смартфон:

Світлана

Ні, я безкоштовно вакцинувалася. Ні тисяча, ні смартфон мене не аргументують, якщо потрібно то потрібно.

Василь

Ні, я вважаю, що це подачка якась.

Раїса

Ні, тому що після другої вакцини мені було дуже погано, в мене почало серце боліти, сценокардія замість тахікардії з’явилася.

Петро

Мені не можна, у мене на серці операція.

Марія

Я поки що тягну, не знаю як відреагує організм.

Микола

Я вже двічі провакцинований. Зробити третю бустерну дозу? Буде смартфон чи не буде – то таке. Я вакцинуюся, бо людина вже не молода, а дідусь; просто щоб жити. Я пенсіонер, що працює, спілкується з людьми...

Зоя

Брехня! Натуральна брехня, ні-ні-ні.

Юрій

Я думаю так, тому що, як кажуть, це надає переваги.

Тамара

Ні, в мене є смартфон.

Тетяна

Взагалі-то, заради смартфона я би не вакцинувалася.

Петро

Чесно вам скажу: це афера. Наш президент дуже добре вміє розповідати.

Галина

Так, тому що смартфон буде безкоштовно.

Нагадаємо, наприкінці минулого року держава вирішила стимулювати вакцинацію від коронавірусу грішми. Щоправда, спочатку витратити «коронавірусну тисячу» можна було на обмежену кількість послуг. Зокрема, на подорожі в межах України, спортзали, книжки чи походи в театри і кіно. Пізніше літнім людям був розширений перелік послуг, якими можуть скористатися пенсіонери. За свою тисячу старенькі можуть купити ліки, а особи з інвалідністю отримали можливість сплатити за ці гроші і «комуналку».

Тетяна Латій, для «Главкома»