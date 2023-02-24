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США виділять новий пакет допомоги Україні на $2 млрд доларів – CNN

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
США виділять новий пакет допомоги Україні на $2 млрд доларів – CNN
фото: Укрінформ

Серед іншого, до нового пакету допомоги від США ввійдуть ракети до реактивних систем залпового вогню HIMARS, артилерійські боєприпаси та безпілотники

Очікується, що 24 лютого, на річницю вторгнення, Сполучені Штати Америки нададуть Україні новий пакет військової допомоги на суму майже два мільярди доларів у межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). Про це повідомляє CNN.

На відміну від комплектів зброї, які збираються безпосередньо зі складів у США та можуть бути швидко доставлені в Україну, озброєння в межах нового пакету купується або замовляється на виробництві.

Хоча відправка такого траншу може зайняти набагато більше часу, але, тим не менш, новий пакет сигналізує про довгострокове зобов'язання надавати допомогу Києву в боротьбі з Росією.

Кошти будуть виділені на закупівлю нового обладнання, зокрема:

  • ракети до реактивних систем залпового вогню HIMARS;
  • артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;
  • різноманітних видів безпілотних літальних апаратів;
  • засоби для боротьби з БПЛА;
  • спорядження для проведення розмінування;
  • системи зв'язку.

Частину грошей спрямують на фінансування програм підготовки особового складу та ремонту техніки.

Нагадаємо, що адміністрація Білого дому обговорює  можливість забезпечити українських військових винищувачами п'ятого покоління, як елементом необхідних для України довгострокових гарантій безпеки.

Теги: США озброєння 24 лютого

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