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G7 допоможе Україні отримати кредит МВФ на 15 млрд доларів – Bloomberg

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
G7 допоможе Україні отримати кредит МВФ на 15 млрд доларів – Bloomberg
фото: Depositphotos

Цього тижня уряди країн «Великої сімки» активізують роботу з МВФ та Україною

Країни «Великої сімки» мають намір допомогти Україні отримати фінансову допомогу у розмірі 15 млрд доларів як кредит від Міжнародного валютного фонду. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформованих співрозмовників.

Йдеться про програму кредитування МВФ на кілька років. За даними джерел агентства, останніми днями МВФ активно обговорює програму з Міністерством фінансів США.

Голова МВФ Крісталіна Георгієва у понеділок, 20 лютого, зустрілася в Києві з міністром фінансів України Сергієм Марченком.

За словами Марченка, Україні потрібно 10 млрд доларів, щоб покрити свій бюджетний дефіцит у 2023 році та розпочати відновлення економіки.

Джерела Bloomberg повідомляють, що цього тижня уряди країн «Великої сімки» активізують роботу з МВФ та Україною.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні від Сполучених Штатів вартістю $500 млн. Він буде включати боєприпаси та засоби для захисту неба над Україною.

Також раніше повідомлялося, що посли ЄС на зустрічі у середу, 22 лютого, не змогли узгодити десятий пакет санкцій проти Росії, який планували ввести до річниці повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

Теги: кредит Велика сімка МВФ Україна

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