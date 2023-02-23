G7 допоможе Україні отримати кредит МВФ на 15 млрд доларів – Bloomberg
Цього тижня уряди країн «Великої сімки» активізують роботу з МВФ та Україною
Країни «Великої сімки» мають намір допомогти Україні отримати фінансову допомогу у розмірі 15 млрд доларів як кредит від Міжнародного валютного фонду. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформованих співрозмовників.
Йдеться про програму кредитування МВФ на кілька років. За даними джерел агентства, останніми днями МВФ активно обговорює програму з Міністерством фінансів США.
Голова МВФ Крісталіна Георгієва у понеділок, 20 лютого, зустрілася в Києві з міністром фінансів України Сергієм Марченком.
За словами Марченка, Україні потрібно 10 млрд доларів, щоб покрити свій бюджетний дефіцит у 2023 році та розпочати відновлення економіки.
Джерела Bloomberg повідомляють, що цього тижня уряди країн «Великої сімки» активізують роботу з МВФ та Україною.
Нагадаємо, що президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні від Сполучених Штатів вартістю $500 млн. Він буде включати боєприпаси та засоби для захисту неба над Україною.
Також раніше повідомлялося, що посли ЄС на зустрічі у середу, 22 лютого, не змогли узгодити десятий пакет санкцій проти Росії, який планували ввести до річниці повномасштабного вторгнення РФ на територію України.
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