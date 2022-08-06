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Катерина Рожкова пояснила, чому долар тепер по 40

Надія Карбунар
glavcom.ua
Катерина Рожкова пояснила, чому долар тепер по 40
Національна валюта в один момент обвалилась на 25%
фото: glavcom.ua

Перша заступниця голови НБУ «Необхідність «переприв’язки» була зумовлена зміною економічних умов»

Різке зниження офіційного курсу гривні до долара, яке запровадив Національний банк України минулого місяця, було викликане зміною економічних умов. Це необхідний крок, щоб економіка могла протриматися в умовах війни стільки, скільки буде потрібно для Перемоги. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповіла перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова.

«Перші місяці після 24 лютого економіка була у так званому «воєнному локдауні»: зупинка роботи багатьох підприємств, навіть окремих галузей,  руйнування логістичних зв’язків, промислових потужностей, ринку житла, вимушена міграція наших громадян всередині країни та за її межі… Але втім, держава мала фінансувати всі стратегічні напрямки, починаючи від потреб армії і закінчуючи соціальною підтримкою населення. У таких умовах жоден ринковий механізм (ні курс, ні облікова ставка) не спрацював би. Необхідність «переприв’язки» була зумовлена зміною економічних умов», – сказала заступниця голови НБУ.

За словами Катерини Рожкової, з часом поступово всі почали пристосовуватись до життя й роботи в період війни, і це змінило економічну картину всередині країни. З одного боку, частково відновили роботу більшість підприємств, частина громадян повернулася в країну, пожвавився споживчий попит, розширився імпорт. З іншого – руйнації, спричинені війною, призвели до прискорення інфляції,  погіршення очікувань як бізнесу, так і громадян, багато з яких повністю або частково втратили доходи. У таких умовах змінилась і логіка прийняття рішень, і пріоритети, одним з яких стало збереження своїх заощаджень від знецінення. За відсутності інших можливостей це відбувалося шляхом купівлі іноземної валюти або товарів довготривалого використання, які переважно є імпортованими. Все це почало тиснути на валютний ринок.

«За ці п'ять місяців змінилися й зовнішні умови: прискорилася інфляція в світі, центральні банки провідних країн перейшли до більш жорсткої монетарної політики. Змінилася курсова динаміка основних світових валют. Долар, до якого зафіксована гривня, почав зміцнюватись по відношенню до інших валют. Тож зміна внутрішньої та зовнішньої ситуації вимагала від нас курсового коригування для того, щоб економіка могла протриматися в умовах війни стільки, скільки буде потрібно для Перемоги», – пояснила Рожкова.

Нагадаємо, що Національний банк України з 21 липня різко опустив офіційний курс гривні до долара. Національна валюта в один момент обвалилась на 25% до 36,5686 грн за долар. До цього, з 24 лютого, курс був зафіксований на рівні 29,2549 грн за долар.

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Теги: НБУ

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