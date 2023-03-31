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Експорт електроенергії вирішить частину проблем на енергоринку – «Укренерго»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Експорт електроенергії вирішить частину проблем на енергоринку – «Укренерго»
Олександр Карпенко
фото з відкритих джерел

В енергосистемі існує проблема профіциту електроенергії

Профіцит електроенергії та недосконалі механізми регулювання на енергоринку створюють проблеми для функціонування енергосистеми. Про це повідомив директор з комерційного обліку «Укренерго» Олександр Карпенко.

Він зазначив, що наразі в енергосистемі існує проблема профіциту електроенергії, через що «Укренерго» має обмежувати виробництво на сонячних та вітрових електростанціях.

«Минулого року фактично кожна десята гривня, яку сплатив ОСП (оператор системи передачі «Укренерго» – ред.) – це була оплата обмежень. Тобто фактично оплата невиробленої електроенергії. Ці оплати лягають потім на плечі всіх споживачів», – сказав Карпенко.

Також він додав, що через недосконалі механізми регулювання цін на ринку електроенергії, зокрема через цінові обмеження, немає можливості побачити реальний попит та пропозицію на енергоринку.

«Перед тим, як розмовляти про додачу нової генерації в мережу, треба розмовляти про першочергове вирішення вказаних вище проблем. Якими шляхами їх можна вирішити? Перший та швидкий механізм вирішення – це відкриття експорту. Треба відпускати ці обсяги, щоб вони не згорали у вигляді оплат за повітря», – підкреслив Карпенко.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що для стабілізації фінансового стану енергетичних компаній та підготовки до наступного опалювального сезону Україна має розпочати експорт електроенергії.

Теги: Герман Галущенко Укренерго повітря Україна гривня експорт міністр

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