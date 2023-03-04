«Бавовна» в Криму: чому окупаційна влада приховує удари по військових об'єктах півострова

Про стан ядерної зброї країни-агресора, яку востаннє випробовували років тридцять тому, ми можемо тільки здогадуватися

За останні пів року «бавовна» на військових об’єктах росіян у Криму стала звичним явищем для жителів окупованого півострова.

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Нещодавно повідомлялося про вибухи у різних містах тимчасово окупованого Росією українського Криму. Зокрема, звуки вибухів пролунали у Ялті, Бахчисараї та передмісті Севастополя.

Російські ЗМІ заявили, що окупований Крим був атакований дронами. Шість безпілотників, за словами Міноборони РФ, були збиті засобами ППО, ще чотири начебто були виведені з ладу засобами радіоелектронної боротьби.

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Разом з тим, окупаційна влада Криму заперечує та приховує влучення у військові об’єкти ЗС РФ, а тому щоразу вигадує нові пояснення щодо детонації складів з ворожими БК.

Коли в соціальних мережах з’являється відео з «бавовною» з Криму, то мова йде виключно про точкові удари ЗСУ по ворожих складах з БК, хоча офіційно Збройні Сили України не підтверджують, що це вони атакують військові об'єкти у Криму.

Судячи з відео та фото, які з’являються в мережі – це справжня детонація снарядів, а не вигадане проведення навчань. ЗСУ завдають удари по місцях накопичення боєкомплекту, що свідчить про високий рівень професіоналізму наших військових.

Показовою є реакція окупаційної влади щодо обстрілів на території захоплених Росією регіонів.

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У випадку обстрілу Запоріжжя, Херсона чи Донецька, ворог наголошує, що українські військові тероризують власний народ, а якщо переглянути реакцію влади РФ щодо «бавовни» в Криму, то щоразу колаборанти заявляють про вигадані «побутові пожежі», навчання на військовому полігоні, якого насправді не існує тощо.

Наразі Крим розглядається як суб’єкт федерації, а риторика щодо нанесення ударів по території Криму помітно відрізняється риторикою щодо ракетних ударів по Херсону, Запоріжжю чи Маріуполю. Крим, на думку Путіна – це російська Мекка. Він вважає, що на півострові повинні бути лише росіяни, а тому нанесення таких ударі – це свідчення про низький рівень захищеності суб’єкта федерації, повної неспроможності системи російської ППО та слабкості режиму.

Зрозуміло, що режим повинен якось реагувати, а тому створює відверту дурню, вигадуючи сценарії подій щодо невідомих об’єктів на території Криму або проведення навчань на полігоні, якого не існує. Росіяни вважають Крим власним суб’єктом, а зазіхання на нього є свідченням слабкості держави. Щоб не допустити моменту зневіри у спроможності держави захищати свої території, не знаходиться кращого варіанту, як озвучувати вигадані для населення сценарії.

Ті події, які наразі відбуваються в окупованому Криму, вони вдало співпали із заявами представників США щодо законних цілей ЗСУ на півострові.

Так, заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд зауважила, що Штати не проти ударів ЗСУ по військових об’єктах в окупованому Криму, адже вважають півострів виключно територією України, перетворену Росією на величезну військову базу, а тому не стануть суперечити рішенням української сторони атакувати ворожі військові об’єкти на окупованому півострові.

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Видання Politico у своєму матеріалі зазначає, що держсекретар США Ентоні Блінкен під час відеоконференції з групою експертів заявив, що ймовірна спроба українських військових воєнним шляхом звільнити окупований Росією Крим може стати «червоною лінією» для російського президента Володимира Путіна і призвести до ще потужніших ракетних ударів по Україні.

У свою чергу, зауважу,що ні про які «червоні лінії» не варто говорити, адже, коли Путін розповідає про ядерні сценарії, варто розуміти, що все це просто картинка, яка не має нічого спільного з реальним життям.

Путін дуже боїться фізичної смерті. Він не самогубець, щоб натискати на «червону кнопку», оголошуючи про застосування ядерної російської тріади. Йому, як і будь-якому диктатору, хочеться жити вічно. Коли він розповідає про ядерні сценарії, варто розуміти, що все це просто картинка, яка не має нічого спільного з реальним життям.

Якщо людина панічно боїться смерті, вона ніколи не допустить сценарію ядерної війни в якій немає переможців. Він прекрасно розуміє, що ядерний потенціал США співрозмірний російському, але на відміну від останнього, американська зброя постійно модеренізується. Про стан ядерної зброї країни-агресора, яку востаннє випробовували років тридцять тому, ми можемо тільки здогадуватися. Не виключаю, що далі Воронежа вона не долетить.

Нагадаю, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що з огляду на теперішні події Україна не може звільняти Крим тим шляхом, який був вибраний та ухвалений в указі 2021 року.

Посадовець зауважив, що шляхи деокупації, зокрема політико-дипломатичний, військовий, економічний тощо, вимагають зміни пріоритетів.