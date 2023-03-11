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Україна повернула стародавні мечі, які росіяни намагалися вивезти до США

Надія Карбунар
glavcom.ua
Україна повернула стародавні мечі, які росіяни намагалися вивезти до США

Надалі буде вирішуватися питання транспортування на територію України врятованих цінностей

На території Посольства України в США відбулася офіційна церемонія повернення Україні культурних та історичних цінностей, які були затримані у вересні минулого року митно-прикордонною службою США при спробі незаконного ввезення з РФ. Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики України.

Україна повернула стародавні мечі, які росіяни намагалися вивезти до США фото 1

Так, серед повернутих артефактів: мечі-акінаки скіфської культури VI-V ст. до н.е. (ареал поширення – лісостепова, степова частина України та АР Крим), крем’яна шліфована сокира датована III тисячоліттям до н.е. (ареал поширення Північно-Західна Україна), половецькі шаблі часів давньоруської держави ХІ-ХІІ ст. тощо.

«Ми повернемо все, що вкрала у нас Росія – території, людей, предмети мистецтва та культурну спадщину. Починаємо вже зараз. Дякую правоохоронним органам США і України, Оксані Маркаровій та всім причетним, що здійснили таку операцію», – прокоментував подію Олександр Ткаченко.

Україна повернула стародавні мечі, які росіяни намагалися вивезти до США фото 2

Надалі буде вирішуватися питання транспортування на територію України врятованих цінностей.

«У Росії є давня традиція привласнювати собі те, що не належить їй. Разом з українською територією це ж саме стосується і нашої культурної матеріальної та нематеріальної спадщини, яка зараз по варварські розграбовується окупантами. Дякую всім, хто реалізовував цю надскладну, але дуже важливу операцію», – сказала Посол України в США Оксана Маркарова.

Нагадаємо, російська війна в Україні забирає не лише життя українців – вона знищує її культурну спадщину. Бомби руйнують музеї, бібліотеки, церкви й мечеті, університети й театри.

Російська агресія засвідчила, що Кремль намагається знищити не лише українську державність, а й українську ідентичність. І війна проти культурної спадщини є частиною цієї програми.

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Теги: росіяни Оксана Маркарова Олександр Ткаченко Україна посол росія

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