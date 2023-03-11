Україна повернула стародавні мечі, які росіяни намагалися вивезти до США

Надалі буде вирішуватися питання транспортування на територію України врятованих цінностей

На території Посольства України в США відбулася офіційна церемонія повернення Україні культурних та історичних цінностей, які були затримані у вересні минулого року митно-прикордонною службою США при спробі незаконного ввезення з РФ. Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики України.

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Так, серед повернутих артефактів: мечі-акінаки скіфської культури VI-V ст. до н.е. (ареал поширення – лісостепова, степова частина України та АР Крим), крем’яна шліфована сокира датована III тисячоліттям до н.е. (ареал поширення Північно-Західна Україна), половецькі шаблі часів давньоруської держави ХІ-ХІІ ст. тощо.

«Ми повернемо все, що вкрала у нас Росія – території, людей, предмети мистецтва та культурну спадщину. Починаємо вже зараз. Дякую правоохоронним органам США і України, Оксані Маркаровій та всім причетним, що здійснили таку операцію», – прокоментував подію Олександр Ткаченко.

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Надалі буде вирішуватися питання транспортування на територію України врятованих цінностей.

«У Росії є давня традиція привласнювати собі те, що не належить їй. Разом з українською територією це ж саме стосується і нашої культурної матеріальної та нематеріальної спадщини, яка зараз по варварські розграбовується окупантами. Дякую всім, хто реалізовував цю надскладну, але дуже важливу операцію», – сказала Посол України в США Оксана Маркарова.

Нагадаємо, російська війна в Україні забирає не лише життя українців – вона знищує її культурну спадщину. Бомби руйнують музеї, бібліотеки, церкви й мечеті, університети й театри.

Російська агресія засвідчила, що Кремль намагається знищити не лише українську державність, а й українську ідентичність. І війна проти культурної спадщини є частиною цієї програми.