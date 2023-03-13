Перейменувати Росію. Як рішення Зеленського розбудило головний страх Кремля

Кремлівські посіпаки впали в істерику через намір України перейменувати Росію

11 березня російський інформпростір підірвало доручення президента України Володимира Зеленського прем’єр-міністру Денису Шмигалю щодо «ретельного опрацювання як у площині історико-культурного контексту, так і з урахуванням можливих міжнародно-правових наслідків питання перейменування назви «Росія» на «Московія» із заміною терміну «Російська Федерація» на «Московська Федерація». Про це розповідає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, відповідну петицію опублікували 23 листопада, з того часу вона набрала 25792 голоси. І президент України, згідно з чинним законодавством, ухвалив по ній рішення. На думку автора петиції, саме Московія — історична назва Росії, яка зустрічалася на «багатьох історичних картах» у XVI—XIX століттях вже після того, як Петро І проголосив її Російською імперією.

Коментуючи рішення Зеленського, офіційний представник МЗС РФ Захарова заявила: «Бункерний щодня доводить нашу правоту. Ось ще одне свідчення про спробу створення з України «анти-Росії».

Будь ласка, читайте текст після реклами

У двох реченнях Захарової зафіксована повна відсутність хоч якогось креативу. «Бункерний» – слово, що зазвичай використовується щодо Путіна, який, на відміну від президента України, що побував вже в Херсоні, Ізюмі, Бахмуті та інших гарячих точках, навіть індичі ферми в Тюмені відкриває по відео.

А щодо «анти-Росії» – це давно відоме кліше російської пропаганди, яке фактично невідоме ані в Україні, ані на Заході.

Пропагандистка Симоньян погодилася: «Ну, ок, хай Московія. А колишня Україна буде в такому разі Підмосковія».

Експрезидент РФ Медведєв відзначився в своєму стилі: «наша відповідь, звісно, не Хохляндія. І тим більше не Малоросія. Тільки Schweinisch Bandera-Reich. Exakt!».Таким чином, шлях від путінського «одного з українцями народу» до медведєвських «хохлосвиней» виявився значно коротшим, ніж і досі уявляють собі деякі «переговірники».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков ображено заявив, що «Багато було таких жартів із цього приводу, не думаю, що треба якісь нові жарти відпускати. (...) Думаю, що тут можна лише з усмішкою до цього ставитись. Російська Федерація, як би хто її не називав, залишиться великою державою, великою країною, і вона залишиться Росією».

Але проблема і в іншому. І вона психологічна. Фактично, рішення Зеленського розбудило один із головних підсвідомих страхів Кремля. Нагадаємо, раніше секретар Ради безпеки РФ Патрушев казав, що «Захід за допомогою України намагається перетворити Росію на Московію», а Путін стверджував, що головною метою НАТО є розвал Росії та розпад її етносу на «московитів» та «уральців».

Хоча, у тій же РФ Угорщину (Magyar Köztársaság) називають Венгрия, Сакартвело – Грузия, Дойчланд – Германия, Елладу – Греция, Ніппон – Япония.

Українці називають Дойчланд Німеччиною, а французи – Алеманією. І нічого. Якось живуть з цим німці, українці та французи.

І тільки у Москві, переполошилися не на жарт. Мабуть, дійсно відчувають, що від «Московської федерації» до «Кремлівського князівства» – один крок.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що нещодавно у ватних пабліках трапилась істерика: Кремль визнав окуповані і «приєднані» території Україною.