Експрем'єр-міністр Борис Джонсон може стати сином лицаря

Стенлі Джонсон, раніше звинувачувався в непристойній поведінці щодо кількох жінок, але це може не завадити йому отримати почесний титул

Кандидатом на право здобуття лицарського титулу став батько колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Про це повідомляє щоденна газета The Times.

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За даними джерел видання, кандидатуру Стенлі Джонсона вніс його син – Борис, який скористався, як екс-прем'єр-міністр, своїм правом номінувати на отримання перства та інших почесних звань осіб, гідних, на його думку, цієї честі.

Як зазначається, Джонсон склав перелік кандидатів із приблизно 100 осіб, серед яких виявився і його 82-річний батько, який у 1979-1984 роках. був депутатом Європарламенту і в різні періоди своєї кар'єри обіймав посади у Світовому банку та Єврокомісії.

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На думку газети, введення кандидатури батька в подібний список є сумнівною дією, оскільки його син Борис уже використовував систему нагород, що раніше була в королівстві, для надання різних почесних титулів іншим своїм родичам.

Також неоднозначною фігурою вважає видання і самого кандидата в лицарі – Стенлі Джонсона, який раніше звинувачувався в непристойній поведінці щодо кількох жінок, домагань та сімейного насильства.

Лідер лейбористів Кір Стармер назвав ідею посвячення Стенлі Джонсона в лицарі «смішною». Він сказав радіо LBC: «Це класика для такої людини, як Джонсон. Я маю на увазі, що громадськість просто вважатиме це абсолютно обурливим. Ідея про те, що колишній прем'єр-міністр нагороджує свого батька – за заслуги перед чим?».

Відповідаючи на запитання про цю ідею, тіньовий міністр охорони здоров'я Вес Стрітінг сказав, що Борис Джонсон «дискредитував систему нагород, дискредитував посаду прем'єр-міністра». Сказавши, що йому загалом «начхати» на Стенлі Джонсона, він додав: «З огляду на поведінку Бориса Джонсона, можна стверджувати, що Стенлі Джонсону насправді є за що відповідати».

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Список проходить перевірку в Кабінеті міністрів на тлі численних повідомлень про занепокоєння в уряді як його обсягом, так і деякими з включених до нього фігур. Згідно з іншими повідомленнями, серед тих, хто стоїть у черзі на отримання перства, є колишній міністр культури Надін Дорріс і колишній редактор Daily Mail Пол Дейкр.

Нагадаємо, колишній прем'єр Британії Борис Джонсон готовий висунути свою кандидатуру пост генерального секретаря НАТО. Про це Джонсон повідомив в інтерв'ю під час телемарафону.

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