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Виїзд артистів за кордон: після скандалу Мінкульт вимагає додаткові документи

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Виїзд артистів за кордон: після скандалу Мінкульт вимагає додаткові документи
Остаточне рішення щодо дозволу на виїзд ухвалюють прикордонники під час перевірки
фото з відкритих джерел

Мінкульт пояснив, навіщо вимагає від артистів додаткові документи для виїзду за кордон

Відтепер українські артисти, які планують виїзд за кордон, повинні надати документи, які підтверджують їх перебування на військовому обліку. Це підтвердила в коментарі «Укрінформу» заступниця міністра культури та інформаційної політики Галина Григоренко.

Подання цих відомостей засвідчуватимуть, що вони усвідомлюють свій обов’язок перед державою та повернуться з відрядження, пояснила чиновниця.

«Правила доповнилися лише тим, що ми просимо надавати, згідно з законодавством, дані про військовий облік чоловіків, які хочуть виїхати: або приписне посвідчення, або військовий квиток, або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Ведення цих документів – обов’язок фізичної особи. І те, що ми зараз додали ці документи до вимог на виїзд, є для нас лише додатковими гарантіями, що людина свідома військового обліку, що вона свідомо просить надати їй можливість виїхати на деякий час задля участі в мистецькому заході, але вона повернеться, тому що в неї є обов’язок перед своєю країною», – зазначила посадовець.

Вона додала, що «за законодавством ці документи мають і так бути на руках у чоловіків призовного віку, і для більшості заявників подати їх не проблема».

Водночас заступниця міністра наголосила, що Мінкульт видає лише «лист сприяння» тому чи іншому артисту або групі митців задля тимчасового виїзду за кордон. Остаточне рішення щодо дозволу на виїзд ухвалюють прикордонники під час перевірки.

«Раніше ми могли не вимагати цих документів, оскільки за замовчуванням передбачалося, що люди свідомі, що вони мають ці довідки. Однак, коли дехто скористався цим для уникнення призову до лав ЗСУ, було вирішено додати документи про військовий облік чоловіків до переліку тих, що вимагають наші працівники, щоб далі ухвалювати виважене рішення щодо сприяння виїзду», – зазначила вона.

За словами Григоренко, міністерство інформує осіб, які планують виїхати за кордон, про перелік усіх необхідних довідок у листі-роз’ясненні.

«Ми не надаємо відмов – лише роз'яснення щодо документів, які мають надаватися для розгляду заявок. Якщо людина виносить якесь рішення у публічне поле як відмову МКІП, це означає, що вона не змогла надати всі необхідні документи», – заявила вона.

Крім того, заступниця міністра зауважила, що у Мінкульті розуміють важливість представлення українського голосу за кордоном і підтримуватимуть митців у їхньому прагненні просувати нашу культуру й доносити правду про події в Україні поза її межами. Зокрема, міністерство допоможе гурту Tvorchi, який представлятиме Україну на Євробаченні, оформити необхідні документи, аби музиканти могли поїхати у промотур Євробачення і виступити у Найробі.

Раніше гурт Tvorchi поскаржився, що не може отримати дозвіл від Мінкульту на тимчасовий виїзд за кордон для участі у благодійному заході у Нейробі. Мінкульт почав більш жорстко ставитись до видачі дозволів.

Скандал навколо виїзду артистів за кордон розгорівся після того, як стендапер Андрій Щегель, скориставшись дозволом від Мінкульту, чкурнув у Туреччину, а згодов вихвалявся і інтерв’ю, що отримати дозвіл і втекти – це дуже легко.

Теги: артист Мінкульт війна Україна

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