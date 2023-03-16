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До Києва прибув прем'єр Латвії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
До Києва прибув прем'єр Латвії
фото: Кріш’яніс Каріньш/Твіттер

Кріш’яніс Каріньш: «Відвідую Київ, щоб підтвердити непохитну підтримку Латвією України так довго, як це буде потрібно»

Сьогодні, 16 березня до Києва з робочим візитом прибув прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш. Про це прем’єр повідомив у своєму Twitter.

«Відвідую Київ, щоб підтвердити непохитну підтримку Латвією України так довго, як це буде потрібно. Перемога України має вирішальне значення для вільної Європи», – написав Каріньш.

Нагадаємо, Кріш'яніс Каріньш заявив, що після війни Україна має приєднатися до НАТО, щоб уникнути нових бойових дій. Каріньш запевнив у подальшій допомозі Україні і наголосив, що за спільної підтримки Альянсу Україна досягне своїх цілей. На його думку, після війни єдиним способом гарантувати, що Росію можна тримати під контролем, буде повноцінний вступ звільненої України до НАТО разом з усіма гарантіями безпеки.

Теги: міністр Україна перемога Латвія

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