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«Україна пишається всіма, хто здобуває перемогу»: Зеленський звернувся до добровольців

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Україна пишається всіма, хто здобуває перемогу»: Зеленський звернувся до добровольців
фото: Володимир Зеленський/Телеграм

Володимир Зеленський: «Україна вдячна кожному і кожній, хто відчув, що час стати воїном»

Президент України Володимир Зеленський з нагоди відзначення Дня добровольця привітав українських захисників. Він подякував усім, хто наважився стати воїном і змінити тимчасово професію. Про це Зеленський написав у Телеграм.

«У минулому – люди різних професій із різним життєвим шляхом та історією. Зараз - героїчні воїни. І обов’язково настане час – стануть українськими переможцями», – зазначив глава держави.

Зеленський додав, що українські добровольці – ті, хто за покликом серця стали на захист незалежності нашої держави і гідно боронять Україну разом з усіма бійцями наших сил оборони та безпеки.

«Україна вдячна кожному і кожній, хто відчув, що час стати воїном. Україна пишається всіма, хто здобуває перемогу для нашої держави. Україна завжди пам’ятатиме всіх своїх героїв, які віддали життя за свободу. Слава українським добровольцям! Слава Україні!», – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, 14 березня в Україні відзначають День Українського добровольця

Теги: війна Україна Володимир Зеленський добровольці

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