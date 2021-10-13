Енергетична криза вдарила по економіці Китаю

Нормування електроенергії в Китаї скоротило внутрішнє виробництво та зростання експорту

Енергетична криза в Китаї вдарила по економіці країни, оскільки нормування електроенергії скоротило внутрішнє виробництво, повідомляє Reuters із посиланням на опитування економістів.

Зростання обсягів експорту сповільнилося у вересні – він збільшився на 21% у порівнянні з 2020 роком, проте в серпні він становив 25,6%. Імпорт також сповільнився – у порівнянні з минулим роком він виріс на 20% у вересні, знизившись після 33,1% у серпні. Позитивне сальдо торгового балансу (різниця між експортом та імпортом) скоротилося.

Виробнича активність в Китаї знизилася у вересні через обмеження на електроенергію і підвищення цін на сировину.

«Нормування електроенергії в Китаї, ймовірно, продовжиться в першому кварталі 2022 року, оскільки екологічна політика стикається з браком палива та відновлюваних джерел енергії», –сказав головний економіст щодо Китаю Barclays Цзян Чанг.

Він додав, що взимку пріоритет в енергії буде віддаватися домогосподарствам, що відіб'ється на продуктивності заводів.

Аналітики вважають, що введення обмежень на використання електроенергії може збільшити витрати китайських експортерів, які борються зі зниженням прибутковості через збої в ланцюжках поставок і зростання витрат на робочу силу.

Подальше збільшення нестачі електроенергії в Китаї, викликане переходом країни на чисту енергію, швидким зростанням промислового попиту і високими цінами на сировинні товари, зупинило виробництво на багатьох заводах. У їх числі великі світові компанії, такі як Apple і Tesla.

Невеликі бізнеси, які опинилися в умовах тривалої енергетичної кризи, змушені закриватися або використовувати дизельні генератори, які коштують дорожче, ніж державне електропостачання.

За даними дослідження компанії Mysteel, через дефіцит електроенергії в Китаї у вересні скоротилося виробництво міді, алюмінію і цинку, що викликало зростання цін на метали.

Нагадаємо, китайська економіка, що є другою за розмірами у світі, цього року зросте на 7,8%, хоча раніше їй прогнозували зростання на рівні 8,2%. Зниження темпів зростання відбудеться через нестачу енергії, з якою стикнулася країна.

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