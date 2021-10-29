Facebook не існує. Цукерберґ повідомив подробиці (фото)

Соцмережа змінила назву на Meta: що зміниться для українців

Марк Цукерберґ оголосив про зміну назви корпорації Facebook на Meta і створення цілого віртуального всесвіту – «метавсесвіту». Новий бренд запрацював із четверга, 28 жовтня, стало відомо із відеопрезентації.

Що зміниться для українців?

Цукерберґ заявив про спробу «вийти за межі екранів смартфонів». При цьому важливо зазначити, що ребрендинг компанії не відіб'ється на назві соцмережі Facebook та інших продуктів.

Так, акаунти у користувачів мережі повинні залишитися колишніми, від людей не буде потрібно ніяких додаткових маніпуляцій і оновлень сторінок.

Корпорація є також власницею й інших месенджерів і соціальних мереж: WhatsApp, Instagram, Oculus та інших активів.

Meta створюватиме власні продукти віртуальної та доповненої реальності, а також розумні окуляри.

У планах розробників Facebook дозволити людям «у новому віртуальному світі» спілкуватися у вигляді аватарів, а весь контент з реального світу дивитися у вигляді голограм. Додамо, що раніше Цукерберг заявляв про намір таким метавсесвітом змінити уявлення про «класичний» інтернет, стати йому альтернативою.

Вже зараз з'явився сайт meta.com – він буде перенаправляти користувачів на сторінку привітання на Facebook, із зазначенням про зміни в компанії.

Змінюється і логотип компанії: замість синьої букви F він тепер буде знак нескінченності, теж синього кольору, але злегка викривленої форми.

Глобальних змін для користувачів Facebook не очікується – ребрендинг стосується тільки компанії-власниці.

Що таке «метавсесвіт»

У розмові з редактором The Verge Цукерберг розгорнуто пояснив, що для нього значить «Metaverse». Він наголосив, що це не якась конкретна технологія, а нове середовище, яке прийде на місце інтернету. Потрапити у це середовище можна буде з будь-якого пристрою – і що важливіше, залишатися у ньому завжди. Все це роблять для того, щоб використання інтернету стало ще більш природним.

«Це вирішить деякі біомеханічні проблеми, які постали у цифрову добу, наприклад порушену поставу чи біль у шиї. Уявіть: ви гортаєте стрічку публікацій у Facebook і натрапляєте на трансляцію з музичного концерту, до якої хочете доєднатися. Мить – і ви там. У «мультисвіті» люди бачитимуть одне одного за віртуальним столом, чутимуть, звідки саме лунають голоси співрозмовників», – сказав Цукерберг, який зауважив, що це стане можливим лише після створення більш зручних та легких засобів віртуальної та доповненої реальності, які з’являться на ринку вже у цьому десятиріччі.

Як воно буде реалізовуватися на практиці, і як зміниться найближчим часом життя у Facebook, ми дізнаємося вже зовсім скоро.

Нагадаємо, компанія Facebook змінить назву на Meta з четверга 28 жовтня.

Раніше стало відомо, що засновник та керівник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг мітить у крісло бога. Бізнесмен почав створювати власний віртуальний всесвіт. Або, як його прийнято називати у світі високих технологій, метавсесвіт.