Фонд держмайна продав «Укртелефільм»



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Від колишньої студії телевізійних фільмів залишилися напівзруйновані приміщення - голова Фонду держмайна

«Укртелефільм» продали за понад 5 млн грн

Фонд державного майна України в межах так званої малої приватизації продав державне підприємство «Українська студія телевізійних фільмів» (Укртелефільм). За об'єкт заплатили 5,1 мільйона гривень.

Про це повідомив голова Фонду держмайна Віталій Трубарова.

«Сьогодні продано єдиний майновий комплекс «Укртелефільм». Це вже не перша спроба продати цей об’єкт. Від колишньої студії телевізійних фільмів залишилися напівзруйновані приміщення. Компанія «Рієлтіс-Плюс» виграла аукціон з ціною в 5,1 мільйона гривень», — повідомив Трубаров.

Крім цього Фонд держмайна продав державну компанія Київмашсервіс. Вартість цього об'єкта оцінили у 20 мільйонів гривень. При цьому, у ході торгів вона зросла на 8 мільйонів гривень.

За даними Мінфіну, план з приватизації на 2019 рік станом на початок серпня виконали на 2,1%. Всі надходження від приватизації забезпечує проведення малої приватизації через систему «Prozorro.Продажі».

Надходження до бюджету, які мала забезпечити приватизація, замінили за допомогою державних запозичень. Зокрема, завдяки цьому держава від початку року позичила 311,5 мільярда гривень.

Нагадаємо, 21 червня голова Фонду державного майна звернувся до Зеленського з проханням сприяти відновленню великої приватизації, що наразі не відбувається через судову тяганину.

Раніше стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва заборонив Фонду держмайна продавати контрольний пакет акцій Центренерго, а Господарський суд — Президент-готель. Обидві компанії перебувають у переліку великої приватизації.

10 липня Верховний суд розблокував проведення великої приватизації.

Раніше уряд виключив з переліку «великої» приватизації Турбоатом та Херсонську, Дніпровську, Криворізьку та Сєвєродонецьку теплоелектроцентралі.