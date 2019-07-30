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    Фонд держмайна здає в оренду 13 об’єктів у «Борисполі»

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    В аеропорту &laquo;Бориспіль&raquo; здаються в оренду об'єкти&nbsp; - Фонд держмайна здає в оренду 13 об’єктів у «Борисполі»
    В аеропорту «Бориспіль» здаються в оренду об'єкти 

    Також Фонд пропонує в оренду чотири об’єкти в аеропорту «Львів»

    Фонд державного майна України планує передати в оренду 13 об’єктів у Міжнародному аеропорту «Бориспіль». Про це повідомив виконувач обов'язків глави Фонду держмайна Віталій Трубаров на своїй сторінці у Facebook.

    «Розміщення банкоматів, точок продажу, відділення банку, прокат автомобілів, офісні приміщення та облаштування залу очікування пасажирів бізнес-класу», - розповів він.

    Заявки від інвесторів приймаються протягом 10 днів з дня публікації відповідного оголошення у газеті «Відомості приватизації».

    Також Фонд пропонує в оренду 4 об’єкти в Міжнародному аеропорту «Львів» імені Данила Галицького: розміщення кафе, пункт оренди автомобілів та розміщення станції з технічного обслуговування повітряних суден.

    «Тож, шановні інвестори, не пропустіть завтрашній номер газети, в якому ще багато цікавих об’єктів як оренди, так і малої приватизації», - написав Трубаров.

    Як повідомлялося, Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 10 липня за результатами тендеру замовило ТОВ «Фолгат» сканерів на 18 млн грн.

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