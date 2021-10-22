Фонд держмайна продав «Вінницький лікеро-горілчаний завод»

Вартість ЄМК ДП «Вінницький лікеро-горілчаний завод» зросла більш ніж вдвічі від стартової на онлайн-аукціоні

Вінницький лікеро-горілчаний завод проданий за 17 млн грн

Фонд держмайна продав державне підприємство «Вінницький лікеро-горілчаний завод» майже за 17,1 млн грн. Про це повідомляє пресслужба фонду.

За даними Фонду, на відкритих онлайн-торгах із приватизації спиртзаводу 20 жовтня змагалися два учасники.

Стартова ціна єдиного майнового комплексу заводу зросла більш ніж вдвічі – з 7 715 491 грн до 17 077 155 грн.

Переможець аукціону тепер має підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу та провести розрахунок, після чого процес приватизації Вінницького ЛГЗ вважатиметься офіційно завершеним.

Після цього новий власник отримає єдиний майновий комплекс розташований у виробничому комплексі, будівлі та споруди загальною площею 626,2 м², розміщені на земельній ділянці 0,3388 га у м. Вінниця.

Основним видом діяльності заводу є дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв; виробництво інших недистильованих напоїв із зброджуваних продуктів; виробництво інших основних органічних хімічних речовин.

Нагадаємо, у жовтні-листопаді українські та іноземні інвестори зможуть узяти участь в онлайн-аукціонах з приватизації Білгород-Дністровського та Усть-Дунайського морських портів та оренди трьох великих об’єктів у морських гаванях Одещини. Про це заявив керівник регіонального відділення Фонду держмайна Олександр Славський.

До слова, купівлею заводу «Більшовик» зацікавилися великі забудовники.

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