  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Фонд держмайна продав «Вінницький лікеро-горілчаний завод»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вартість ЄМК ДП &laquo;Вінницький лікеро-горілчаний завод&raquo; зросла більш ніж вдвічі від стартової на онлайн-аукціоні - Фонд держмайна продав «Вінницький лікеро-горілчаний завод»
    Вартість ЄМК ДП «Вінницький лікеро-горілчаний завод» зросла більш ніж вдвічі від стартової на онлайн-аукціоні
    фото: Фонд держмайна

    Вінницький лікеро-горілчаний завод проданий за 17 млн грн

    Фонд держмайна продав державне підприємство «Вінницький лікеро-горілчаний завод» майже за 17,1 млн грн. Про це повідомляє пресслужба фонду.

    За даними Фонду, на відкритих онлайн-торгах із приватизації спиртзаводу 20 жовтня змагалися два учасники.

    Стартова ціна єдиного майнового комплексу заводу зросла більш ніж вдвічі – з 7 715 491 грн до 17 077 155 грн.

    Переможець аукціону тепер має підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу та провести розрахунок, після чого процес приватизації Вінницького ЛГЗ вважатиметься офіційно завершеним.

    Після цього новий власник отримає єдиний майновий комплекс розташований у виробничому комплексі, будівлі та споруди загальною площею 626,2 м², розміщені на земельній ділянці 0,3388 га у м. Вінниця.

    Основним видом діяльності заводу є дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв; виробництво інших недистильованих напоїв із зброджуваних продуктів; виробництво інших основних органічних хімічних речовин.

    Нагадаємо, у жовтні-листопаді українські та іноземні інвестори зможуть узяти участь в онлайн-аукціонах з приватизації Білгород-Дністровського та Усть-Дунайського морських портів та оренди трьох великих об’єктів у морських гаванях Одещини. Про це заявив керівник регіонального відділення Фонду держмайна Олександр Славський.

    До слова, купівлею заводу «Більшовик» зацікавилися великі забудовники.

    Читайте також:
    Теги: приватизація Вінниця завод фінанси
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Фонд держмайна продав «Вінницький лікеро-горілчаний завод»