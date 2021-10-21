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    Радник Зеленського розповів, куди підуть $700 млн від МВФ

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    Попередню угоду&nbsp;з Міжнародним валютним фондом про надання Україні траншу вже підписано - Радник Зеленського розповів, куди підуть $700 млн від МВФ
    Попередню угоду з Міжнародним валютним фондом про надання Україні траншу вже підписано
    фото з відкритих джерел

    Україна чекає на $700 мільйонів від МВФ «найближчим часом»

    Транш Міжнародного валютного фонду у $700 млн, які Україна вже найближчим часом може отримати, закладені на фінансування дефіциту держбюджету. Про це в ефірі телеканалу «Дом» розповів радник президента України з економічних питань Олег Устенко.

    «На ці $700 мільйонів ми очікуємо найближчим часом, вже було підписано попередню угоду з Міжнародним валютним фондом. Ці кошти закладені вже на покриття державного бюджету. Тому тут особливого вибору немає. Вони зайдуть до державного бюджету», – сказав Устенко.

    Він додав, що ще буде потрібен час, щоб вибрати всю зарезервовану для України суму в $5 млрд.

    «Україні потрібен додатковий час, аби вибрати всю цю зарезервовану для неї суму. Тому одна з частин переговорного процесу з МВФ якраз стосувалася того, що програму було би логічно додатково продовжити, й угода, наскільки я розумію, попередньо вже отримана», – резюмував Устенко.

    До слова, 19 жовтня Рада посилила незалежність Нацбанку для продовження співпраці з МВФ.

    До цього радник президента Олег Устенко заявляв, що зміни до закону про Національний банк України для підвищення незалежності НБУ – одна з вимог МВФ для отримання нового траншу.

    18 жовтня повідомлялося, що шлях до $700 млн кредиту відкрито. МВФ завершив місію в Україні.

    Як відомо, Україна може отримати наступний транш МВФ до кінця року. Варто зазначити, що МВФ погіршив прогноз відновлення економіки України.

    Місія МВФ розпочала роботу в Україні 21 вересня. 22 вересня глава місії МВФ провела перші перемовини з українською владою.

    9 червня 2020 року МВФ затвердив 18-місячну програму stand-by для України на суму близько $5 мільярдів із негайним наданням $2,1 мільярда першого траншу. Віртуальна місія щодо першого перегляду програми stand-by закінчилася у середині лютого 2021 року без рекомендації про виділення другого траншу.

    Як заявив 14 вересня прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Україна очікує, що черговий транш за програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом на суму $750 мільйонів може надійти наприкінці листопада або на початку грудня.

    Крім того, глава Нацбанку хоче продовжити терміни чинної програми з МВФ. А чинна програма з МВФ закінчується 8 грудня.

    Також аналітик спрогнозував курс долара і євро у жовтні. Експерт пов'язав зміцнення національної валюти зі сприятливою кон'юнктурою у зовнішній торгівлі.

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    Теги: Олег Устенко МВФ кредит економіка гроші Держбюджет фінансування Україна фінанси радник
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    Радник Зеленського розповів, куди підуть $700 млн від МВФ