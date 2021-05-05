Фонд держмайна занижує ціни на вугілля заради фейкової привабливості «Центренерго» – економіст

Різниця між ціною продажу вугілля держшахтами і реальною собівартістю покривається за рахунок прямих дотацій з державного бюджету

Фонд державного майна добивається додаткового зниження цін на вугілля з державних шахт для «Центренерго», щоб створити видимість інвестиційної привабливості компанії перед приватизацією.

Про це повідомив економіст Борис Кушнірук.

«Фонд дежмайна не придумали нічого кращого ніж, за ради продажу активу, завдати нових збитків і без того субсидійованій галузі – вуглевидобутку. Ця оборудка може щорічно коштувати 5 млрд грн платникам податків, - повідомив економіст на своїй сторінці в Facebook.

Він наголосив, що наразі державні шахти змушені продавати вугілля по 1650 грн/т при ринковій ціні 1950-2100 грн/т.

«За моєю інформацією з Кабміну, представники Фонду держмайна намагаються скористатися ситуацією і вручну «знизити» витрати для «Центренерго», щоб підвищити його «прибутковість» і «привабливість» для інвесторів. Його представники вимагають перекласти на державу ще більшу частку фінансування і так збиткового вуглевидобутку держшахт, знизивши фіксовану ціни на їхнє вугілля до 1350 грн/т», - зазначив Кушнірук.

Він наголосив, що такі дії керівництва Фонду державного майна призведуть до невиправданих втрат бюджету на рівні 3-5 млрд грн.

За словами економіста, щоб успішно приватизувати «Центренерго», Фонду держмайна потрібно не лобіювати зниження цін на вугілля державних шахт, а добиватися від НКРЕКП завершення реформи енергоринку, його лібералізації і ліквідації штучно створених обмежень і перекосів.

«Що ФДМ робить натомість – домагається ще більшого заниження ціни на вугілля задля збільшення видатків держбюджету, задля створення тимчасової фейкової прибутковості «Центренерго», - підсумував економіст.

Нагадаємо, собівартість видобутку вугілля на державних шахтах складає близько 3200 грн/т.

Різниця між ціною продажу вугілля держшахтами і реальною собівартістю покривається за рахунок прямих дотацій з державного бюджету. На 2021 рік через занижену ціну продажу вугілля обсяг бюджетних дотацій зросте до 7 млрд грн.

Затримки або нестача дотацій призводить до виникнення заборгованості по заробітній платі і боргам за електроенергію.

Нагадаємо, законом про державний бюджет на 2021 рік передбачено 3,2 млрд грн на дотації державним шахтам. В 2020 році було передбачено 3,6 млрд грн, однак упродовж року видатки зросли до 5 млрд грн.