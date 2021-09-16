Пенсійний фонд нагадав, хто має право отримати пенсію в десятикратному розмірі

У Пенсійному фонді нагадали, хто при виході на пенсію може отримати виплату в 10-кратному розмірі

Правила пенсійного забезпечення працівників освіти дозволяють отримати виплату в десятикратному розмірі. Хто має право?

Законодавством України передбачено виплати пенсіонерам в десятикратному розмірі, це стосується громадян, які всю свою трудову діяльність присвятили роботі в сфері освіти. Пенсійний фонд України нагадав умови для отримання таких виплат.

Зазначена грошова допомога виплачується особам, які на день досягнення пенсійного віку, передбаченого ст. 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», працювали в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, що дають право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до пунктів «е» – «ж» ст. 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення» і мають страховий стаж на таких посадах 35 років – для чоловіків, 30 років – для жінок, а також якщо вони до цього не отримували будь-яку пенсію.

Порядок обчислення страхового стажу, що дає право на призначення грошової допомоги, та її виплати, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.11 р № 1191.

Вимоги до педагогів для отримання винагороди

Претендувати на дану грошову винагороду можуть педагоги, які:

Весь робочий стаж здобули працюючи у державних чи комунальних закладах, де є право на отримання пенсій за вислугу років.

Стаж має бути нарахований на тих посадах, які передбачають отримання пенсії.

Входять в цю категорії працівники загальноосвітніх закладів: вчителі, директори, вихователі, викладачі.

Працівники дошкільних закладів: директори, завучі, музичні керівники.

Працівники позашкільних закладів: керівники, завучі, художні керівники, директори та їх замісники.

Фінальний розмір винагороди у кожного буде різним, адже пенсія нараховується в залежності від робочого стажу, та розміру зарплатні і суми страхових внесків, які з неї стягувалися.

Нагадаємо, названо країни, де найкраще живеться пенсіонерам.

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