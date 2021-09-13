Світовий банк дав Україні пораду щодо накопичувальних пенсій

Зараз в Україні накопичувальна пенсійна система працює лише на добровільному рівні

Зараз в Україні накопичувальна пенсійна система працює лише на добровільному рівні

Анна Б'єрде розповіла, як ввести накопичувальні пенсії так, аби не впливати на надходження Пенсійного фонду

Віце-президентка Світового банку у справах регіону Європи і Центральної Азії Анна Б'єрде дала владі України кілька порад, які стосуються накопичувальної пенсійної системи.

В інтерв'ю «Інтерфакс-Україна» вона заявила, що таку систему можна буде ввести за рахунок перерозподілу витрат між роботодавцем, працівником і урядом без впливу на поточні надходження Пенсійного фонду.

«Ми вважаємо, що впровадження накопичувального компонента не повинно проводитися за рахунок нинішніх пенсіонерів чи майбутніх платників податків. Тому в разі прийняття рішення про подальший рух до введення накопичувальних пенсій у суспільстві має відбутися відкрита і прозора дискусія щодо фінансування такого нового інструменту», – сказала Б'єрде.

Також вона відзначила інше важливе завдання – переглянути видатки Пенсійного фонду, які фактично здійснюються за рахунок державних пільг і гарантій, але не завжди є частиною пенсійних зобов'язань.

«Насправді об'єднання різних грошових виплат і надбавок, які фінансуються із загального бюджету, в чітку й універсальну програму базових пенсій, яка доповнюватиме основну схему страхування, значною мірою вирішило б проблеми дефіциту Пенсійного фонду», – вважає Б'єрде.

Напередодні фахівці розповіли, скільки в Україні приватних пенсійних фондів і скільки вони платять учасникам.

Тим часом радник глави Офісу президента України, колишній міністр розвитку економіки Тимофій Милованов закликав українців не розраховувати на пенсії від держави та самим збирати гроші.

Крім того, міністр фінансів розповів, кому з українців розраховувати на пенсію взагалі не варто.

Згодом міністр фінансів пояснив свою скандальну заяву про пенсії

Також названо країни, де найкраще живеться пенсіонерам.

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