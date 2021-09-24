Світовий банк підтримав запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні

Зараз в Україні накопичувальна пенсійна система працює тільки на добровільному рівні

Одночасно планується поетапне запровадження універсальної системи підтримки доходів непрацездатних осіб

Світовий банк підтримує запровадження накопичувальної пенсійної системи в Україні з 2023 року, а також висловив підтримку уніфікації гарантій для непрацездатних осіб. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики за підсумками зустрічі з місією Світового банку з пенсійних питань.

Сторони погодились, що запровадження з 2023 року загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення є доцільним. Одночасно планується поетапне запровадження універсальної системи підтримки доходів непрацездатних осіб.

«Це дозволить скоординувати виплати з обох систем для того, щоб вони більш ефективно впливали на зростання загального рівня пенсій», – зазначили у Мінсоцполітики.

Світовий банк разом із міністерством також розглянули механізм стимулювання людини до добровільної сплати внесків до другого рівня через доплати від держави.

Універсальна система держгарантій замінить собою понад 10 розрізнених виплат, які існують зараз для різних категорій осіб. До неї увійдуть, зокрема:

доплати до пенсій за «віковою лінійкою»;

соцдопомога для людей, які не мають права на страхову пенсію, але сплачували податки і мають страховий стаж від 5 до 15 років;

соцдопомога для одержувачів страхових пенсій, що утримують непрацездатних осіб.

Раніше експерт попередив про ризики накопичувальної пенсійної системи.

Разом з тим, Верховна Рада вже цього року може ухвалити закони, які дозволять запустити в Україні процес створення накопичувальної пенсійної системи. На це дуже сподівається Кабінет міністрів. За словами Дениса Шмигаля, запуск накопичувальної системи є єдиним шляхом для істотного зростання пенсійних виплат.

Додамо, що Міністерство фінансів разом з Мінсоцполітики в рамках робочої групи доопрацьовує модель накопичувальної пенсійної системи.

Раніше уряд анонсував соцпакети з накопичувальними пенсіями.

Зараз в Україні накопичувальна пенсійна система працює тільки на добровільному рівні. За інформацією Мінсоцполітики, близько мільйона українців користуються системою добровільних недержавних пенсійних накопичень. При цьому внески до Пенсійного фонду платять 13 млн громадян, які працюють на користь 11 млн пенсіонерів.

Важливо знати, що у 2045 році лише 70% українців пенсійного віку будуть охоплені пенсійним забезпеченням, переважно через недостатність необхідного стажу. Про це свідчать результати моделювання пенсійної системи України на період до 2045 року, за умови, якщо вона залишиться такою ж, як зараз, повідомили у Міністерстві соціальної політики.