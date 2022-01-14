Гірськолижний курорт у Грузії здивував цінами, вдвічі нижчими за українські

Телевідуча розповіла, в яку суму може обійтися святковий відпочинок на мальовничому Кавказі

Відома українська телеведуча Соломія Вітвіцька відвідала гірськолижний курорт у Сванетії (Грузія). Курорт Вітвіцька із подругами відвідувала якраз у святковий час, повідомляє ТСН.

У фотоблогу телезірка написала, що від Тбілісі та Батумі можна доїхати туди на таксі за 500 ларі (близько 4400 грн). Втім, компанія орендувала авто у Батумі та доїхала до Сванетії за 6 годин.⠀

«Готелі розташовані в Местії – це серце Сванетії. І саме тут здебільшого і зупиняються туристи. Ціни за добу коливаються від 200 до 2,5 – 3 тис. грн. Є варіанти зі сніданками та паркуванням. Кожен може знайти що йому потрібно. Найпопулярніші траси – це Тетнульді та Хацвалі. Ми поїхали на Тетнульді – таксі туди й назад – 30 ларі з людини (272 грн – «Главком»), або 150 ларі з авто – 5-6 людей. Скіпаси на весь день коштують 40 ларі (363 грн – «Главком»). Один спуск – 7 ларі (64 грн – «Главком»)», – поділилася зірка.

Соломія також додала, що прокат повного екіпірування для катання на лижах, а це самі лижі, палки, чоботи та шолом, коштують 40 ларі (363 грн). Втім, вона зазначила, що вибір дуже обмежений, а якість не найкраща.

Якщо ж захочеться зігрітися гарячим напоєм, то у кав’ярні на горі доведеться заплатити за чай – 5 ларі (44 грн), за глінтвейн – 12 (106 грн). Ціни за страви варіюються від 15 до 30 ларі (133-266 грн).

«10 січня людей було так мало, що я почувалася повелителькою гори та підйомників. Загалом є три підйомника з одного боку - це одна лінія до вершини. І ще один ліфт з іншого боку. Є виділені траси, а також дуже багато схилів, де катають фрірайтери», – додала телезірка.

Варто зазначити, що ціни на скіпаси, готельні номери чи навіть обід, судячи зі слів Вітвіцької, у Свнетії помітно нижчі за вітчизняний гірськолижний курорт Буковель чи навіть більш провінційне Славське.

Наприклад стандартний скіпас у Буковелі для однієї людини на день у святкові дні коштував від 800 грн., у Славську вартість денного скіпасу також може сягати 900 грн.

Щодо вартості їжі, у Буковелі на свята вона також була помітно, іноді вдвічі, дорожчою за грузинський курорт – м’ясна страва могла коштувати 500 грн і навіть більше.

Раніше повідомлялося, що відомий ведучий висміяв гірськолижне Славське (фото, відео).

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