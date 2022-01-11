  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Скільки коштує обід у Буковелі: шокуючі ціни ресторанів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Популярними у меню закладів Буковелю є авторські коктейлі, середній прас на які 350 грн - Скільки коштує обід у Буковелі: шокуючі ціни ресторанів
    Популярними у меню закладів Буковелю є авторські коктейлі, середній прас на які 350 грн
    фото: hotelsbukovel.com

    Популярний лижний курорт пропонує страви різних кухонь світу

    Сезон зимового відпочинку в розпалі, тож «Главком» вирішив проаналізувати, в яку копієчку обійдеться українцям не лише катання на лижах та сноубордах, а й харчування на популярному курорті в Буковелі.

    Отож, не маючи тисячі гривень на день, у ресторани Буковеля вам зась. Адже середній чек на одну людину не менше ніж 500 грн. Усе звичайно залежить від апетитів і кількості спожитої їжі, однак ціни часом перевищують європейські. На підтвердження викладаємо прайси меню деяких популярних ресторанів курорту.

    Варто зазначити, що Буковель пропонує страви на різноманітні смаки. Є тут чим поживитися і любителям м’ясного, і риби, прихильникам європейської кухні чи шанувальникам суші. Хто ж полюбляє звичайний український борщ чи грибну юшку, також не будуть ображені. Щоправда, ціни на них такі, ніби вам доведеться платити за цілий казан, а не за порцію.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Скільки коштує обід у Буковелі: шокуючі ціни ресторанів
    Скільки коштує обід у Буковелі: шокуючі ціни ресторанів
    Скільки коштує обід у Буковелі: шокуючі ціни ресторанів
    Скільки коштує обід у Буковелі: шокуючі ціни ресторанів
    Скільки коштує обід у Буковелі: шокуючі ціни ресторанів
    Скільки коштує обід у Буковелі: шокуючі ціни ресторанів
    Скільки коштує обід у Буковелі: шокуючі ціни ресторанів
    Скільки коштує обід у Буковелі: шокуючі ціни ресторанів

    Перші страви коштуватимуть в середньому 300 грн за тарілку, а за основні м’ясні страви доведеться викласти від 250 грн. Якщо ж бажаєте десерту чи вишуканого коктейлю, то приготуйтеся заплатити від 200 грн за порцію.

    Наприклад у «Фільварку» за борщ чи грибну юшку доведеться викласти 260 грн, а за бограч – усі 300 грн. Ідентичні ціни і в «Колибі». А в Osteria Italiana найдешевша перша страва – курячий бульйон, який коштує 295 грн за тарілку. Натомість найдорожчий рибний суп – 545 грн за порцію. За звичні вареники, деруни чи тушену капусту готуйтеся викласти від 200 грн за порцію. Найдешевше на Буковелі коштує чай – від 80 грн.

    Із найкоштовніших виявився задимлений лосось у Rebra BBQ – 1665 грн за порцію. Щоправда є бонус – можна взяти третину чи половину порції.

    Кожен заклад креативить, як може, і заманює свого клієнта. Тож популярними у меню закладів Буковелю є авторські коктейлі. Середній прайс на них становить 350 грн.

    Нагадаємо, у січні подешевшає один із улюблених продуктів українців.

    До слова, народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко запустив в Іnstagram змагання. Нардеп запостив рецепт «мітболів по-оболонськи» і пропонує українцям кулінарне змагання. Раніше Тищенко запропонував перейменувати котлети.

    Читайте також: Туристи у «Буковелі» зафіксували надзвичайне природне явище: казкове відео
    Теги: ціни рецепт харчування Буковель борщ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Скільки коштує обід у Буковелі: шокуючі ціни ресторанів