Скільки коштує обід у Буковелі: шокуючі ціни ресторанів

Популярними у меню закладів Буковелю є авторські коктейлі, середній прас на які 350 грн

Популярний лижний курорт пропонує страви різних кухонь світу

Сезон зимового відпочинку в розпалі, тож «Главком» вирішив проаналізувати, в яку копієчку обійдеться українцям не лише катання на лижах та сноубордах, а й харчування на популярному курорті в Буковелі.

Отож, не маючи тисячі гривень на день, у ресторани Буковеля вам зась. Адже середній чек на одну людину не менше ніж 500 грн. Усе звичайно залежить від апетитів і кількості спожитої їжі, однак ціни часом перевищують європейські. На підтвердження викладаємо прайси меню деяких популярних ресторанів курорту.

Варто зазначити, що Буковель пропонує страви на різноманітні смаки. Є тут чим поживитися і любителям м’ясного, і риби, прихильникам європейської кухні чи шанувальникам суші. Хто ж полюбляє звичайний український борщ чи грибну юшку, також не будуть ображені. Щоправда, ціни на них такі, ніби вам доведеться платити за цілий казан, а не за порцію.

Перші страви коштуватимуть в середньому 300 грн за тарілку, а за основні м’ясні страви доведеться викласти від 250 грн. Якщо ж бажаєте десерту чи вишуканого коктейлю, то приготуйтеся заплатити від 200 грн за порцію.

Наприклад у «Фільварку» за борщ чи грибну юшку доведеться викласти 260 грн, а за бограч – усі 300 грн. Ідентичні ціни і в «Колибі». А в Osteria Italiana найдешевша перша страва – курячий бульйон, який коштує 295 грн за тарілку. Натомість найдорожчий рибний суп – 545 грн за порцію. За звичні вареники, деруни чи тушену капусту готуйтеся викласти від 200 грн за порцію. Найдешевше на Буковелі коштує чай – від 80 грн.

Із найкоштовніших виявився задимлений лосось у Rebra BBQ – 1665 грн за порцію. Щоправда є бонус – можна взяти третину чи половину порції.

Кожен заклад креативить, як може, і заманює свого клієнта. Тож популярними у меню закладів Буковелю є авторські коктейлі. Середній прайс на них становить 350 грн.

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