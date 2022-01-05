Святковий відпочинок у Буковелі: українці шоковані цінами

Традиційно новорічний відпочинок у Буковелі є досить дорогим задоволенням

За цьогорічними розцінками український курорт ледь не конкурує з європейськими

Українці скаржаться на значне підвищення цін на відпочинок у Буковелі. Подекуди святковий відпочинок на популярному карпатському курорті вже наздоганяє за цінами аналогічні пропозиції відпочинку в Австрії.

Згідно з даними сервісу броніювання номерів Bukovel.com, вартість стандартного номеру на одну ніч для двох дорослих стартує від 2,4 тис. грн.

Винайняти номери класу люкс та напівлюкс на двох людей у 6-7 січня коштуватиме в готелях Буковеля 3-8 тис. грн за ніч. У наступні кілька днів ціна дещо знизиться, але незначно. Щоправда, до цієї вартості, як правило, включено сніданок.

Вартість апартаментів класу люкс та суперлюкс починається з 9 тис. грн за ніч на двох дорослих.

Згідно з даними онлайн-сервісу із бронювання готелів Booking.com, за окреме шале з трьома спальнями доведеться заплатити 23 тис. грн за ніч чи більше. Проте до цієї вартості, окрім сніданку, можуть бути включені SPA-процедури, нічне катання тощо.

На Booking.com найдешевша ніч на двох на 6-7 грудня коштує від 1700 грн.

Варто зазначити, що у багатьох готелях вже з 10 січня вартість однієї ночі перебування подешевшає, подекуди вдвічі чи навіть втричі.

Щодо самого катання, його вартість у святковий сезон (2-6 січня) стартує від 1029 грн за один день стандартного пакету послуг. У разі обрання VIP-умов катання доведеться викласти вдвічі більшу суму за один день лижних пригод.

У «високий сезон» (з 7 січня до березня) катання може коштувати трохи дешевше, але не менше за 700 грн на день. Купувати ski-паси для користування підйомниками, як і раніше, краще не на один день, а на декілька – виходитиме дещо дешевше.

Варто зазначити, що на провідних курортах Австрії Ski-паси у вищий сезон коштують близько 60 євро (1800 грн) за день. При цьому, там значно кращий рівень сервісу та інфраструктури.

Досить дорогим впродовж свят на популярному курорті є і харчування, причому це стосується як «вуличної їжі» в магазинах, так і пропозицій ресторанів.

У залежності від відстані до підйомника, горня кави може коштувати 70-120 грн: тарілка борщу – 150-200 грн. За порцію м’ясної страви, такої як смажені реберця чи ковбаски гриль доведеться викласти 500-700, а подекуди і 1000 грн.

В середньому обід на одну людину в Буковелі під час новорічних та різдвяних свят коштує не менше за 800 грн без урахування алкоголю, а 500 грн доведеться віддати за легкий сніданок чи вечерю.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» на період новорічних свят запустила «Буковельський експрес» за маршрутом Львів – Ясіня. Поїзд робитиме зупинки на станціях Івано-Франківськ, Яремче, Микуличин, Татарів, Ворохта та ін. Експрес курсуватиме щодня до 16 січня 2022 року. Потім поїзд курсуватиме по п’ятницях, суботах та неділях.

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