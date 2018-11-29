Глава МВФ назвала терміни надання Україні траншу



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МВФ може розглянути питання про затвердження нової програми для України після 10 грудня Фото: UTMAG

До 10 грудня Україна повинна буде остаточно виконати всі попередні умови для затвердження нової програми

Рада директорів Міжнародного валютного фонду може розглянути питання про затвердження нової програми співпраці з Україною на засіданні після 10 грудня.

Про це йдеться в заяві глави МВФ Крістін Лагард за підсумками телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком, розміщеного на сайті фонду.

До 10 грудня, згідно із заявою, Україна повинна буде остаточно виконати всі попередні умови для затвердження нової програми.

«Всі попередні обов'язкові умови, як очікується, будуть виконані українською владою до 10 грудня, і після цього рада директорів обговорить надання програми stand by», - сказано в заяві.

У заяві зазначено, що МВФ задоволений прийнятим Україною бюджетом на 2019 рік.

Крім того, Лагард повідомила, що не виключена можливість надання технічної допомоги від МВФ для зміцнення податкового адміністрування.

МВФ може надати Україні нову програму stand by у розмірі 3,9 млрд доларів строком на 14 місяців.

Очікується, що сума першого траншу складе 1,5 млрд доларів.

Попередніми умовами для укладення програми було підвищення цін на газ для населення і прийняття бюджету на 2019.

На сьогоднішній день МВФ очікує, що НКРЕКП затвердить нові тарифи на тепло і гарячу воду в Україні.

Джерело: Українські новини