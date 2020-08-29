Голова Верховної Ради підписав закон про збільшення «мінімалки»
Закон визначає підвищення мінімальної заробітної плати та встановлення її з 1 вересня у місячному розмірі зростання на 5,86%
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», згідно з яким мінімальна зарплата становитиме 5 тисяч, закон передано на підпис Президенту.
Відповідна інформація опублікована на сайті парламенту.
У графі «Дати і стан проходження» вказано, що 29 серпня закон повернуто з підписом Голови ВР і передано на підпис Володимиру Зеленському.
Закон визначає підвищення мінімальної заробітної плати та встановлення її з 1 вересня у місячному розмірі 5 тис. грн (зростання на 5,86%).
Нагадаємо, народні депутати підтримали в цілому як закон проєкт про внесення змін до Закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (реєстр. №3963), яким підвищується розмір мінімальної зарплати з 1 вересня 2020 року до 5 тис. гривень.
Як повідомлялося, заплановане на вересень підвищення мінімальної зарплати на 277 гривень не повинно викликати шоку у бізнесу. Прем’єр пояснив, навіщо потрібно невелике підвищення «мінімалки».