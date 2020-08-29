Голова Верховної Ради підписав закон про збільшення «мінімалки»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Завдяки збільшенню мінімальної зарплати у 2020 році близько 1,7 млрд грн додатково отримає Пенсійний фонд

Закон визначає підвищення мінімальної заробітної плати та встановлення її з 1 вересня у місячному розмірі зростання на 5,86%

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», згідно з яким мінімальна зарплата становитиме 5 тисяч, закон передано на підпис Президенту.

Відповідна інформація опублікована на сайті парламенту.

У графі «Дати і стан проходження» вказано, що 29 серпня закон повернуто з підписом Голови ВР і передано на підпис Володимиру Зеленському.

Закон визначає підвищення мінімальної заробітної плати та встановлення її з 1 вересня у місячному розмірі 5 тис. грн (зростання на 5,86%).

Верховна Рада прийняла в цілому президентський законопроєкт №3963 «Про внесення змін до ЗУ «Про Державний бюджет України на 2020 рік», який передбачає, зокрема, збільшення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень з 1 вересня 2020 року.

Завдяки збільшенню мінімальної зарплати у 2020 році близько 1,7 млрд грн додатково отримає Пенсійний фонд і ще 1,2 млрд грн податку на доходи фізосіб розподіляться між місцевими бюджетами і держбюджетом.

Нагадаємо, народні депутати підтримали в цілому як закон проєкт про внесення змін до Закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (реєстр. №3963), яким підвищується розмір мінімальної зарплати з 1 вересня 2020 року до 5 тис. гривень.

Як повідомлялося, заплановане на вересень підвищення мінімальної зарплати на 277 гривень не повинно викликати шоку у бізнесу. Прем’єр пояснив, навіщо потрібно невелике підвищення «мінімалки».

Читайте також: