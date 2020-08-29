Медпрацівники отримують найнижчу зарплату по країні, – Степанов



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«Заробітна плата лікаря після інтернатури повинна починатися з 20-25 тисяч гривень» - очільник МОЗ

«Однією зі складових медичної реформи повинно бути суттєве підвищення заробітної плати» – очільник МОЗ

Заробітна плата медичних працівників є найнижчою по країні.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Наші медичні працівники всі 29 років отримували найнижчу заробітну плату в країні. Якщо на 1 січня цього року середня заробітна плата в країні складала близько 10 500 гривень, то середня заробітна плата в сфері охорони здоров’я 7 087 гривень. На 30 відсотків нижча, ніж в середньому по країні. Це сором для країни», – сказав Степанов.

Він зазначив, що однією зі складових медичної реформи повинно бути суттєве підвищення заробітної плати. За його словами, починаючи з вересня передбачено підняття заробітньої плати через механізм доплат, які стосуються лікарів, середнього і молодшого персоналу.

Очільник МОЗ додав, що заробітна плата лікаря після інтернатури повинна починатися з 20-25 тисяч гривень.

Нагадаємо, 26 серпня, народні депутати підтримали в цілому як закон проєкт про внесення змін до Закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (реєстр. №3963), яким підвищується розмір мінімальної зарплати з 1 вересня 2020 року до 5 тис. гривень.

Як повідомлялося, Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати до 5 тис. грн. з 1 вересня цього року. Про це йшлося на позачерговому засіданні.

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