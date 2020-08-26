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    Економіка та фінанси

    Українцям з вересня перерахують зарплати: скільки ФОП повинен платити податків за працівників

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    Українцям з вересня перерахують зарплати: скільки ФОП повинен платити податків за працівників - Українцям з вересня перерахують зарплати: скільки ФОП повинен платити податків за працівників
    Українцям з вересня перерахують зарплати: скільки ФОП повинен платити податків за працівників

    З 1 вересня 2020 року ЄСВ становить 1100 грн на місяць

    Народні депутати підтримали в цілому як закон проєкт про внесення змін до Закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (реєстр. №3963), яким підвищується розмір мінімальної зарплати з 1 вересня 2020 року до 5 тис. гривень.

    Підвищення розміру мінімальної зарплати впливає також на податкове навантаження оплати праці.

    Відповідно до Закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», мінімальна ставка ЄСВ встановлюється у розмірі 22% від мінімальної зарплати.

    Отже, з 1 вересня 2020 року ЄСВ становить 1100 грн на місяць (3300 грн за квартал).

    Нагадаємо, з січня 2020 року мінімальна зарплата в Україні становить 4723 гривні. У 2019 «мінімалка» була на рівні 4173 гривень, в 2018 році – 3723 гривні. Нещодавно Кабмін за дорученням президента Володимира Зеленського запланував три підвищення мінзарплати:

    • з 1 вересня 2020 року – до 5000 гривень;
    • з 1 січня 2021 року – до 6000 гривень;
    • з 1 липня 2021 року – до 6500 гривень.

    Говорячи про підвищення мінімальної зарплати в Україні, Зеленський відзначав, що це «виглядає цілком реалістично».

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