Українцям з вересня перерахують зарплати: скільки ФОП повинен платити податків за працівників



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Українцям з вересня перерахують зарплати: скільки ФОП повинен платити податків за працівників

З 1 вересня 2020 року ЄСВ становить 1100 грн на місяць

Народні депутати підтримали в цілому як закон проєкт про внесення змін до Закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (реєстр. №3963), яким підвищується розмір мінімальної зарплати з 1 вересня 2020 року до 5 тис. гривень.

Підвищення розміру мінімальної зарплати впливає також на податкове навантаження оплати праці.

Відповідно до Закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», мінімальна ставка ЄСВ встановлюється у розмірі 22% від мінімальної зарплати.

Отже, з 1 вересня 2020 року ЄСВ становить 1100 грн на місяць (3300 грн за квартал).

Нагадаємо, з січня 2020 року мінімальна зарплата в Україні становить 4723 гривні. У 2019 «мінімалка» була на рівні 4173 гривень, в 2018 році – 3723 гривні. Нещодавно Кабмін за дорученням президента Володимира Зеленського запланував три підвищення мінзарплати:

з 1 вересня 2020 року – до 5000 гривень;

з 1 січня 2021 року – до 6000 гривень;

з 1 липня 2021 року – до 6500 гривень.

Говорячи про підвищення мінімальної зарплати в Україні, Зеленський відзначав, що це «виглядає цілком реалістично».

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