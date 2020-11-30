  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Гривня слабне, долар пішов вгору: курс валют на 30 листопада

    • Розсилка
    Гривня ослабла на 3 копійки у порівнянні з попереднім - Гривня слабне, долар пішов вгору: курс валют на 30 листопада
    Гривня ослабла на 3 копійки у порівнянні з попереднім

    Курс гривні до євро також ослаб

    Національний банк України на понеділок, 30 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,47 грн/дол., тобто гривня ослабла на 3 копійки у порівнянні з попереднім показником.

    Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлено на рівні 33,96 грн/євро, тобто гривня ослабла до євро на 11 копійок у порівнянні з попереднім показником.

    Нацбанк на 30 листопада, встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

    • 100 USD США - 28,47 (27 листопада - 28,44)
    • 100 EUR - 33,96 (27 листопада - 33,84)

    На міжбанківському валютному ринку України 27 листопада до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,53/28,54 грн/дол., до євро - на рівні 34,01/34,03 грн/євро.

    Нагадаємо, що НБУ на п'ятницю, 27 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,44 грн/дол., тобто гривня ослабла на 6 копійок у порівнянні з попереднім показником. А от курс євро виріс до максимуму з лютого 2018 року.

    Нагадаємо, до кінця року аналітики ICU очікують курсу валюти на рівні 29,5 грн за долар.

    Раніше фахівці розповіли, чого чекати від курсу долара після місцевих виборів в Україні.

    Також фінансисти розповіли, коли зупиниться зростання долара.

    Читайте також: 

    Теги: Національний банк курс валют економіка гроші гривня НБУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies