Фахівці попередили, що локдаун може викликати паніку на ринку готівкової валюти

Не виключене спекулятивне зростання курсу понад 30 грн/долар

Графік зміни курсу готівкового долара на тижні, що минає виглядав як дві прямі, паралельні лінії горизонту: одна – курс покупки, друга – курс продажу. Лише до вечора четверга вони синхронно трохи вигнулися вгору, в п’ятницю – ще трохи. Зрештою за тиждень долар подорожчав на 9 копійок – до 28,56 грн/долар у продажу і до 28,37 – в покупці.

Якого тренду очікувати напередодні можливого локдауна, читайте далі.

Експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

Що сталося з курсом за тиждень

На тлі відсутності серйозних змін готівкового курсу, народ, стурбований розмовами про майбутній новорічний локдаун, вишикувався у черзі до валютних обмінників і кас банків.

Валюту не здавали, а намагалися купити. Видно, пам’ятали, як під час попереднього жорсткого карантину в березні цього року курс долара стрибнув на хвилі паніки відразу на 4 гривні вгору – з 24,5 до 28,5 грн/долар. Потім подешевшав, але не набагато, лише на 70 копійок. Так що, купивши на початку березня навіть 100 доларів і здавши їх через три тижні, можна було заробити на рівному місці близько 400 грн.

Але зараз реально валюта на продаж була тільки там, де курс продажу на 20-30 копійок перевищував середньоринковий – 28,5 грн/долар.

Нацбанк з понеділка, 23 листопада, по четвер, 26 листопада, тримав курс гривні практично незмінним – 28,36-28,38 грн/долар. У п’ятницю послабив його на 8 копійок (28,44). Тобто повторив сценарій двох останніх тижнів, тільки з більш високими значеннями курсу. На понеділок, 30 листопада, регулятор встановив курс 28,47 грн/долар.

Головні причини змін

Основними факторами стабільності гривні експерти назвали два:

зниження попиту на валюту на міжбанку з боку імпортерів, які побоюються локдауну;

вдалі результати аукціону Мінфіну, який розмістив на первинному ринку гривневі облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) на рекордну суму – понад 16,5 млрд грн.

У четвер і п’ятницю курс на міжбанку підвищився через нерезидентів, які в середині листопада вийшли з гривневих ОВДП. Але, як нагадав Андрій Шевчишин, два тижні вони притримували гривню, не купуючи долари. Очевидно, очікували більш вигідного курсу. І після трьох днів його стабільності, почали скуповувати валюту. Оскільки регулятор її на ринку не продавав, то через зростання попиту, курс у четвер і п’ятницю пішов вгору.

Чого очікувати наступного тижня

Експерти впевнені, що продовжиться невелике ослаблення гривні.

«Очікування локдауну, незрозуміла ситуація з бюджетом, прийняття якого прострочено – це фактори, що ослабляють гривню, – аналізує Олег Пендзин. – Але оскільки влада зараз тимчасово призупинили розрахунки за договорами за виконані роботи з приватними структурами через відсутність фінансів у Держказначействі, то невиплачені гроші на валютний ринок не підуть. Що знизить тиск на курс гривні».

За словами експерта, Нацбанк вибрав хвилеподібну тактику поступової девальвації гривні. Вона триває майже весь листопад. Щоразу після стабільності на початку тижня курс до вихідних підвищується на кілька копійок. За прогнозом Олега Пендзина, в перший тиждень грудня гривня девальвує в межах 10 копійок, тобто до 28,65-28,70 грн за один готівковий долар.

Андрій Шевчишин відзначив, що загальний настрій ринку на подальшу девальвацію гривні зберігається. Негативом виступає зростання рівня зараження коронавірусом, ризик встановлення жорсткого карантину.

Олександр Охрименко не виключає, що лише стане відома дата локдауну – про неї Кабмін зобов’язаний попередити за 7-10 днів, це викличе паніку на готівковому ринку валюти і спекулятивне зростання курсу.

«Якщо про введення локдауна повідомлять в середу на засіданні Кабміну (2 грудня), вже в четвер курс може злетіти до 29 грн/долар і вище. При цьому курс на міжбанку істотно не підвищиться. У таких ситуаціях економіка не працює», – побоюється Олександр Охрименко.

Продавати чи купувати валюту

Експерти кажуть, що тренд останніх двох місяців не змінився: гривня повільно знецінюється, як і раніше надійніше зберігати заощадження у валюті. Додатковим негативним фактором є те, що епідеміологічна ситуація з коронавірусом погіршується. Тому перспективи зниження курсу до 29 грн/долар і більше стають ще реальніше.

Але купувати валюту краще, коли курс стабільний або навіть ситуативно трохи знизився.

Джерело: Сегодня