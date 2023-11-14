Підвищення тарифів на передачу електроенергії під час війни – несистемна стратегія, яка призведе до економічних втрат – експерт

«Ми – єдина країна, яка ще під час ковіду піднімала податки і тарифи два роки поспіль», – експерт

Підвищення тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії, яке ініціює «Укренерго» – рішення несистемне та недалекоглядне, і в майбутньому призведе тільки до погіршення стану української економіки. Тож компанія має залучити кошти від міжнародних фінансових установ замість того, аби добивати бізнес. Про це заявив експерт, директор GMK Center Станіслав Зінченко.

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«Ми – єдина країна, яка ще під час ковіду піднімала податки і тарифи два роки поспіль, поки інші країни стимулювали бізнес та споживання. Звісно, що під час війни Україні потрібно наповнювати бюджет. Але цей бюджет наповнюється ефективно та системно не підвищенням тарифів на перевезення чи на передачу електроенергії, а за рахунок підтримки виробників і експортерів, які два роки війни працюють, сплачують податки, допомагають армії і експортують», – наголосив Зінченко.

Він акцентував: найголовніше – це системний притік в Україну валютної виручки, тому що саме це тримає нашу фінансову систему. А головним джерелом цієї валютної виручки є експортери, які у нинішніх умовах як ніколи потребують державної підтримки.

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«Сьогоднішнє бажання тут і зараз отримати на 5-10 доларів більше надходжень у вигляді підвищення державних тарифів, – це не є ефективне і системне рішення, це нонсенс. Нам необхідні довгострокові економічні результати. Але підняття тарифів, збільшення тягаря на бізнес, що ледь виживає під час війни, – це не є довгострокова та стала економічна стратегія», – наголосив Зінченко.

За його словами, окремі питання також виникають до ефективності використання монополіями коштів, які вони отримують від постійного підвиищення тарифів на свої послуги.

«Питання до ефективності використання надходжень залишається відкритим для кожного держпідприємства. Держпідприємства не мають ефективної системи управління, такі ж неефективні і їхні операційні витрати. Саме тому їм потрібно в першу чергу шукати власні резерви для підвищення ефективності», – зауважив експерт.

Він нагадав, що наразі «Укренерго» – це одна з небагатьох українських компаній, якій напряму готові допомагати західні партнери.

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«Партнери готові допомагати обладнанням, фінансовими вливаннями. Так хай «Укренерго» краще отримує якісь кредити від ЄБРР, співфінансування від Міжнародної фінансової корпорації чи допомогу Єврокомісії, ніж намагається добити тарифами, а це саме легке завжди для них, – промисловість, яка ще працює», – резюмував Зінченко.

Як відомо, «Укренерго» виступило з ініціативою підвищити тариф на передачу та диспетчеризацію електроенергії для бізнесу. Експерти енергетичного ринку виступили проти цього рішення – адже чергове зростання тарифів посилить кризу у багатьох галузях і в довгостроковій перспективі тільки погіршить економічну безпеку України.