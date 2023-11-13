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Підвищення тарифу на залізничні перевезення ляже на всіх українців – нардеп

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Підвищення тарифу на залізничні перевезення ляже на всіх українців – нардеп
«Укрзалізниця» має багато кредитів, крім того, компанія у наступному році практично не матиме грошей з держбюджету
фото з відкритих джерел

Як відомо, «Укрзалізниця» ініціювала збільшення тарифів на вантажні перевезення

Підвищення тарифу на вантажні залізничні перевезення має бути обов’язково проговорене у діалозі з бізнесом, адже це підвищення ляже спершу на бізнес, а потім і на всіх споживачів. Про таке заявила народний депутат, перший заступник голови Комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Юлія Клименко.

«Діалог 100% потрібен. Ми знаходимося в тилу, а не на передовій, тут можна можна розмовляти з бізнесом і потрібно розмовляти з бізнесом. Бо кінцевий споживач – це бізнес, а за бізнесом ідуть громадяни України, для яких це буде підвищення цін. Тому що бізнес перекладе власне цю вартість на кінцевого споживача, на нас із вами. Тому треба обов’язково обговорювати», – наголосила Клименко.

Вона також зауважила, що якщо буде прохання від бізнесу провести таке обговорення на платформі комітету або підкомітету Верховної Ради, депутати будуть раді це розглянути і бути медіаторами.

За її словами, наразі УЗ має багато кредитів, крім того, компанія у наступному році практично не матиме грошей з держбюджету. Але вона все ще може звернутися за підтримкою до великий фінансових інституцій.

«Можна, мабуть, залучити гранти і кредити. Можливо, вони повинні звертатися до міжнародних інституцій, таких як ЄБРР, як інші фінансові інституції, банківські, які можуть їй допомогти наполовину грантами, наполовину кредитами. Але для того треба перш за все навести порядок в Укрзалізниці», – наголосила нардепка.

Як відомо, «Укрзалізниця» ініціювала збільшення тарифів на вантажні перевезення. Рік тому у липні компанія вже підвищувала тарифи на 70% – це призвело до зростання собівартості української продукції та скорочення обсягів виробництва підприємств.

У свою чергу в Українському національному комітеті Міжнародної торгової палати ICC Ukraine заявили, що підвищення тарифу призведе до зростання цін та падіння конкурентоздатності української продукції. Тому Кабміну необхідно провести консультації з бізнесом – так, як це робили раніше, і знайти розумний компроміс у вирішенні цього питання.

Теги: тарифи депутат Укрзалізниця бізнес перевезення підвищення цін

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