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Скільки українці платитимуть за газ з 1 листопада: стали відомі тарифи

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Скільки українці платитимуть за газ з 1 листопада: стали відомі тарифи
Деякі постачальники встановили ціну за куб на рівні майже 10 грн
фото з відкритих джерел

Ціни на «блакитне паливо» залишаться незмінними до кінця опалювального сезону

Вартість кубометра газу в листопаді, залежно від компанії, коливатиметься від 7,70 до 9,99 грн. У сімох постачальників ціна кубометра нижча за 8 грн, ще у п’яти – вища, повідомляє Газправда.

Більшість (близько 98%) українських побутових споживачів газу є клієнтами газопостачальної компанії «Нафтогаз України». Це 12,4 млн українських домогосподарств, які купують паливо за гарантованою ціною 7,96 грн за кубометр.

Скільки українці платитимуть за газ з 1 листопада: стали відомі тарифи фото 1

Діючі річні тарифні пропозиції діють до 1 травня 2024 року включно. Тобто до кінця опалювального сезону газ точно не подорожчає.

Крім того, 22 серпня Кабінет Міністрів продовжив дію ПСО (покладання спеціальних обов'язків) на ринку природного газу, що дозволить зберегти без змін та тарифи на тепло. Для виробників тепла для населення «Нафтогаз Трейдинг», на який покладено спеціальні обов’язки, реалізовуватиме газ по 7 420 грн за тис кубометрів, а для виробників тепла для бюджетних організацій – по 16 390 грн за тис кубометрів.

Нагадаємо, деякі категорії українців можуть скористатись знижкою на оплату комунальних послуг, зокрема газу. Зазначається, що знижка на «блакитне паливо» надається домогосподарствам, у яких щомісячні витрати не перевищують встановлені соціальні нормативи (визначені постановою Кабміну 6 серпня 2014 року «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування»).

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Теги: тарифи Нафтогаз України газ

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