НКРЕКП більше року не затверджує нову формулу розрахунку небалансів – радник Шмигаля

«Укренерго» має багатомільярдні борги перед Гарантованим покупцем через НКРЕКП – Бойко

Позиція Нацкомісії з енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) щодо затвердження нової формули розрахунку небалансів призвела до того, що компанія «Укренерго» понад рік накопичує багатомільярдні борги перед ДП «Гарантований покупець» та не отримує фінансування на оплату своїх зобов’язань. Про це заявив в інтервю Енергобізнес Юрій Бойко, радник премєр-міністра України, член наглядової ради «Укренерго».

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«У вересні минулого року «зелені» виробники після невдалих перемовин з НКРЕКП щодо врахування частки небалансів, які мали б їм не відшкодовуватись, звернулись до суду і виграли його. Зокрема, було скасовано формулу розрахунків цієї частки небалансів», - сказав Бойко. Він зазначив, що це призвело до неможливості розрахунку обсягу послуги, яка має бути скомпенсована «Укренерго» на користь Гарпока. Відповідно, Гарпок не може виконати своїх зобов’язань по оплаті виробниками за «зеленим» тарифом виробленої ними електроенергії. «З вересня минулого року цю послугу неможливо порахувати! І це катастрофа. Попередню формулу в судовому порядку відмінили, а нової – немає», – додав член правління компанії.

Він назвав ситуацію абсурдною, оскільки «Укренерго» не може розрахуватися з «зеленою» генерацією в повному обсязі через неможливість визначення обсягу таких зобов’язань.

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«Всі очікують від регулятора найближчим часом якогось нового рішення і розблокування цього питання. Але негативних наслідків від цієї ситуації набагато більше, ніж здається на перший погляд», – підкреслив член наглядової ради.

Також він зазначив, що за результатами планової перевірки регулятором діяльності «Укренерго» за минулий рік, НКРЕКП не підтвердив витрати на фінансування послуги «Гарантованому покупцю» за вересень-грудень через неможливість їх точного підрахунку.

«Тобто кілька мільярдів гривень не було взято до уваги при оцінці зобов’язань компанії у минулому році. Ці витрати також не бралися до уваги при формуванні висновку щодо розміру необхідної компенсації тарифного дефіциту 2022 року в поточному 2023 році», – пояснив Бойко.

Як повідомлялося, заборгованість компанії «Укренерго» перед держпідприємством «Гарантований покупець» щодо оплати за «зелену» електроенергію з початку року збільшилась в 2,5 рази і на сьогодні становить 32,2 млрд грн.