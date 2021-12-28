Хто і коли зможе витратити тисячу за вакцинацію на ліки: роз'яснення уряду

Отримати тисячу гривень з держбюджету можуть повнолітні українці, які отримали щеплення двома дозами вакцини

З січня 2022 року програма «єПідтримка» буде модифікована

У січні 2022 року буде розширений перелік товарів, які можна придбати за 1 тис. грн з держбюджету в рамках програми «єПідтримка» для вакцинованих. Зокрема, пенсіонери зможуть витратити ці гроші ліки, пояснює пресслужба Мінекономіки.

«З січня 2022 року програма «єПідтримка» буде модифікована. Дамо можливість людям віком більше 60 років спрямувати кошти на придбання ліків», – сказала перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.

За даними міністерства, заявки на отримання 1 тис. грн вже подали 6,5 млн вакцинованих українців. З державного бюджету на реалізацію програми вже спрямовано 3 млрд грн коштів.

Нагадаємо, отримати тисячу гривень з держбюджету можуть повнолітні українці, які отримали щеплення двома дозами вакцини. Для цього потрібно мати Covid-сертифікат в мобільному застосунку «Дія».

Напередодні повідомлялося, що українці активно витрачають «тисячу за вакцинацію». За ці гроші громадяни вже придбали понад 100 тисяч квитків на залізничний транспорт.

Нагадаємо, щоб отримати тисячу гривень за вакцинацію ще цього року, потрібно оформити заявку до 29 грудня включно.

Також відомо, що до кінця року банки почнуть видавати пластикові картки для «Вовиної тисячі».

24 грудня гроші за програмою «єПідтримка» почали нараховувати ПриватБанк, Ощадбанк та Укргазбанк.

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