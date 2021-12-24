«Вовина тисяча»: що треба зробити, аби отримати гроші до Нового року

Щоб отримати 1000 гривень, заявку необхідно подати до 29 грудня

Щоб отримати 1000 гривень, заявку необхідно подати до 29 грудня

Українці вже витратили 270 мільйонів гривень у рамках проєкту

Щоб отримати тисячу гривень за вакцинацію ще цього року, потрібно оформити заявку до 29 грудня включно. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, 5 мільйонів українців вже подали заявки на тисячу гривень для вакцинованих у межах проєкту «єПідтримка». І вже 2,4 млн людей вже отримали виплати на картку.

За даними Мінцифри, українці наразі витратили 270 мільйонів гривень у рамках проєкту.

«Сьогодні (24 грудня – ред.) гроші почали нараховувати Приватбанк, Ощадбанк та Укргазбанк. У них вже понад 3,6 мільйона українців відкрили картки «єПідтримки», – повідомив Федоров.

«Якщо ви ще не скористалися послугою «єПідтримка», встигніть отримати допомогу від держави в кілька кліків», – написав він.

За словами міністра, також можна звернутися до ЦНАПу за допомогою. Знайти Центр можна на мапі Дія.Центрів.

Також відомо, що до кінця року банки почнуть видавати пластикові картки для «Вовиної тисячі».

Напередодні у Мінсоцполітики пояснили, чи впливає тисяча за вакцинацію на субсидію.

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