До кінця року банки почнуть видавати пластикові картки для «Вовиної тисячі»

Наразі до проєкту «єПідтримка» вже підключилися шість українських банків

Українські банки, які вже підключилися до проєкту «єПідтримка», до кінця цього року почнуть видавати пластикові картки для виплат 1000 грн («Вовиної тисячі») за вакцинацію. Про це заявив віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Інтерфакс-Україна.

«Деякі банки також почнуть випускати пластикові картки до кінця цього року. Ми прогнозуємо, що наступного року таких банків буде більшість», – заявив глава Мінцифри.

Він наголосив, що видавати пластикові картки зможе велика кількість банків.

Міністр нагадав, що наразі до проєкту «єПідтримка» вже підключилися шість українських банків: Приватбанк, А-Банк, Альфа-банк, monobank, Ощадбанк, Укргазбанк. Ще 13 банків – у процесі підключення.

Станом на 22 грудня «Вовину тисячу» вже отримали понад 2,3 мільйона українців.

Напередодні у Мінсоцполітики пояснили, чи впливає тисяча за вакцинацію на субсидію.

19 грудня було офіційно запущено проєкт «єПідтримка» в застосунку «Дія».

Нагадаємо, у день запуску «єПідтримки» в «Дії» стався масштабний збій. 16 грудня «Дія» оновила сертифікат для авторизації.

До слова, українці за два дні оформили пів мільйона заявок на «Вовину тисячу» у «Дії». Раніше повідомлялося, що вакциновані громадяни у віці від 60 років зможуть витратити тисячу гривень, отриману в рамках програми «єПідтримка», на ліки.

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